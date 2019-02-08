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"Время Мадуро уже прошло": США отправили к границе Венесуэлы грузовики с "гумпомощью"

08 февраля 2019, 02:54  •  81 • В мире
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил журналистам, что "время Мадуро уже прошло". Почти одновременно с этим стало известно об американских грузовиках с гумпомощью, подъехавших к границе Венесуэлы.
По словам спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, время, отпущенное для диалога США с президентом Николасом Мадуро, уже давно прошло. Об этом он заявил 7 февраля, выступая на брифинге для журналистов.
"Мадуро в прошлом доказал, что будет манипулировать переговорами, чтобы получить выгоду. Время для диалога с Мадуро давно прошло", - с уверенностью сказал чиновник.
В это же время посольство США в Боготе сообщило, что первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы, отправленной по просьбе "временного президента" Хуана Гуайдо, уже стоит на колумбийской границе.
"Первые грузовики с гуманитарной помощью от АМР находятся в Колумбии. По просьбе исполняющего обязанности президента [Венесуэлы] Хуана Гуайдо мы работаем над тем, чтобы передать ее как можно скорее", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
О том, что на границе с Венесуэлой будут открыты три пункта для приема иностранной гуманитарной помощи, заявил на прошлой неделе Хуан Гуайдо. Со своей стороны, Николас Мадуро назвал эту инициативу своего оппонента "плохим и дешевым шоу олигархии". Обратившись к согражданам, он призвал отказаться от этой гуманитарной помощи.
После этого 6 февраля силами венесуэльских военных был заблокирован мост на границе с Колумбией, через который должны были въехать грузовики из Кукуты.
Об этом сообщает ТАСС

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