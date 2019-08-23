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"Время лошадей и копий прошло": Россия ответит на угрозу США научными достижениями
23 августа 2019, 22:09 • 15 • Политика
Россия ответит на угрозу со стороны США научными достижениями. Как заявили в Госдуме, "время лошадей и копий прошло".
Российские власти просчитывают варианты для реагирования на угрозу со стороны США, которые вышли из ДРСМД и уже испытали запрещенную модификацию ракет Tomahawk. Об этом рассказал РИА ФАН первый заместитель главы комитета Государственною Думы по обороны Александр Шерин.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от глав Минобороны и МИД оценить уровень угрозы США, а также разработать меры для симметричного ответа.
Как пояснил Шерин, Сергей Лавров и Сергей Лавров доложат главе государства о ситуации вблизи границ страны. Кроме того, Министерство обороны РФ продолжит работу по дальнейшей разработке и модернизации вооружений.
"Время лошадей, копий, луков и стрел, пушек с ядрами закончилось. Сейчас все решают высокоточные современные технологии", - пояснил парламентарий.
Как уверяет депутат, российской ответ будет безопасным для бюджета и международного сообщества, ибо речь идет о научных разработках. Однако также понадобится финансовая подушка.
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