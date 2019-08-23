"Время лошадей и копий прошло": Россия ответит на угрозу США научными достижениями

Российские власти просчитывают варианты для реагирования на угрозу со стороны США, которые вышли из ДРСМД и уже испытали запрещенную модификацию ракет Tomahawk. Об этом рассказал РИА ФАН первый заместитель главы комитета Государственною Думы по обороны Александр Шерин.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от глав Минобороны и МИД оценить уровень угрозы США, а также разработать меры для симметричного ответа.

Как пояснил Шерин, Сергей Лавров и Сергей Лавров доложат главе государства о ситуации вблизи границ страны. Кроме того, Министерство обороны РФ продолжит работу по дальнейшей разработке и модернизации вооружений.

"Время лошадей, копий, луков и стрел, пушек с ядрами закончилось. Сейчас все решают высокоточные современные технологии", - пояснил парламентарий.

Как уверяет депутат, российской ответ будет безопасным для бюджета и международного сообщества, ибо речь идет о научных разработках. Однако также понадобится финансовая подушка.