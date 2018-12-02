"Время компромиссов прошло": Политолог о возможной блокировке Facebook в России

Политолог Владимир Джаралла рассказал, что американцы понимают только язык денег, поэтому "время компромиссов прошло", и Россия вынуждена была в случае невыполнения руководством Facebook норм российского законодательства предупредить о блокировке соцсети на территории страны, которая неминуемо приведет к потере коммерческого дохода и заставит Facebook уважать российский закон.

Политолог Владимир Джаралла прокомментировал решение России заблокировать на ее территории деятельность соцсети Facebook в случае, если компания не перенесет персональные данные российских пользователей на российские серверы в соответствии с нормами закона о защите персональных данных, отметив, что "время компромиссов прошло", передает информагентство "Nation News".

Эксперт рассказал, что Facebook изначально рассматривал данные пользователей как инструмент для получения коммерческой выгоды, а так как в России и странах Восточной Европы коммерческий сектор не очень привлекателен, то руководство компании позволяло себе действовать высокомерно и пренебрежительно.

Скандал, в котором была замешана соцсеть, начавшийся после выборов американского президента, когда вскрылось участие Facebook в формировании политической и общественной антитрамповской повестки, показал, что "грозные, дерзкие и независимые миллиардеры — обычные люди, которые многого боятся и когда с ними разговаривают серьезно", рассказал Джаралла, добавив, что после скандала руководство компании пошло на полное сотрудничество с властями США.

Эксперт привел в пример Китай, где с самого начала правительством были поставлены жесткие рамки, в которых разрешалось работать соцсети. И руководство Facebook вынуждено было согласиться на все условия, поскольку Китай для них был очень привлекательным коммерческим рынком с миллиардной аудиторией.

На фоне китайского примера отношение Facebook к российским требованиям выглядит пренебрежительным, видимо, руководство соцсети считает, что Россия не настолько сильная и решительная, как Китай, отметил политолог. Поэтому, по его мнению, "время компромиссов прошло". Единственный язык, который американцы смогут понять - это язык денег, и говоря с ними на этом языке, Россия, в случае невыполнения закона о защите персональных данных, пригрозила заблокировать соцсеть, что неминуемо приведет к потере дохода от рекламы среди российской аудитории.

Напомним, что в этом месяце заканчивается срок, который Роскомнадзор дал руководству соцсети Facebook для переноса персональных данных российских аккаунтов на российские серверы.