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"Время истекает в полночь": некоторым ведомствам США придётся закрыться
22 декабря 2018, 10:09 • 148 • В мире
Сенат Конгресса США не одобрил очередное временное продление работы правительства, сделав неизбежным приостановку работы многих ведомств с полуночи, так как именно во столько истекает срок достижения компромисса между двумя палатами Конгресса и президентом США.
Сотрудники Госдепартамента, минфина, минторга и министерства внутренней безопасности США с завтрашнего дня могут не выходить на рабочие месте. Работа их ведомств временно приостановлена.
Причиной этому послужило два факта.
Во-первых, Сенат Конгресса США не проголосовал за очередное временное продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года.
Во-вторых, в полночь по местному времени (8: 00 МСК ) истекает срок достижения компромисса по принятию бюджета между двумя палатами Конгресса и президентом США истекает в полночь с пятницы на субботу по местному времени.
Тем не менее, обе палаты теперь могут собраться только после полудня в субботу.
В пятницу Сенат рассматривал резолюцию, которую приняла Палата представителей, включив туда $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. В поддержку этого варианта резолюции высказались 217 конгрессменов, 185 — выступили против. Но демократы в Сенате "честно" предупредили, что у них достаточно голосов, чтобы заблокировать документ. Как итог, к компромиссу никто не пришёл.
В США так и не приняли бюджет на 2019 год, который в США начался уже 1 октября. Крайний срок утверждения — полночь с 21 на 22 декабря. Без финансирования остались четверть федерального правительства, для остальных — Конгресс одобрил выделение средств.
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