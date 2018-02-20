"Время и место, мистер Трамп": Мадуро напомнил президенту США про невыполненные обещания

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Венесуэльский президент предложил президенту США выбрать "время и место" для личной встречи.

Стало известно о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал американского лидера Дональда Трампа к диалогу.

"Дональд Трамп выступал с призывом не вмешиваться во внутренние дела других стран, - написал Мадуро в своем Twitter. - Пришло время выполнить его и вместо агрессии приступить к диалогу. Диалог в Каракасе или Вашингтоне? Время и место, и я там буду".

Накануне Мадуро выступил с обращением к своему народу. Примечательно то, что вся его речь была исключительно на языке жестов. Сам Мадуро анонсировал свое выступление в соцсетях. И зрители до последнего не знали, о чем Мадуро будет вещать по телевидению. В итоге венесуэльский лидер, его супруга и соратники заявили, что "Венесуэла хочет мира".

Напомним, ранее сообщалось, что американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают возможность введения нефтяных санкций для Венесуэлы.

Также отметим, что в ноябре прошлого года американские власти расширили санкции в отношении Венесуэла. В частности, в черный список были внесены 10 высокопоставленных чиновников.

В число тех, кто оказался под санкциями Вашингтона, попали члены Национального избирательного совета Венесуэлы, министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас и посол Венесуэлы в Италии Хулиан Родригес.



В США санкции против Каракаса объясняли тем, что они помогут оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают диктатором.



А помимо этого, ЕС согласовал пакет санкций против Венесуэлы в ответ на действия Каракаса против оппозиции.