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"Время его не пощадило": Медведев вспомнил слова Фрейда, говоря о выпаде Байдена
18 марта 2021, 18:25 • 72 • Политика
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил слова знаменитого психолога Зигмунда Фрейда, говоря об очередном выпаде президента США Джо Байдена. "Время его не пощадило", - отметил он.
Так Медведев прокомментировал недавнее интервью Байдена, в котором тот назвал президента России Владимира Путина "убийцей". Он привёл высказывание Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость".
Заместитель председателя Совета безопасности России отметил, что он несколько раз встречался с Байденом на международных площадках. И тогда американский политик производил впечатление вменяемого человека.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что с конца XX века США являются главными разжигателями войн по всему миру, в то время как Россия их, наоборот, тушит. Политик заключил, что в мире нет более отъявленного убийцы, чем президент США.
Примечательно, что резкое и недипломатичное высказывание Байдена осудили даже в Японии. Жители страны Восходящего солнца напомнили об американских преступлениях и усомнились во вменяемости лидера США.
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