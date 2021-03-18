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"Время его не пощадило": Медведев вспомнил слова Фрейда, говоря о выпаде Байдена

18 марта 2021, 18:25  •  72 • Политика
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил слова знаменитого психолога Зигмунда Фрейда, говоря об очередном выпаде президента США Джо Байдена. "Время его не пощадило", - отметил он.
Так Медведев прокомментировал недавнее интервью Байдена, в котором тот назвал президента России Владимира Путина "убийцей". Он привёл высказывание Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость".
Заместитель председателя Совета безопасности России отметил, что он несколько раз встречался с Байденом на международных площадках. И тогда американский политик производил впечатление вменяемого человека.
С нынешнем президентом США я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило, - отметил Медведев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что с конца XX века США являются главными разжигателями войн по всему миру, в то время как Россия их, наоборот, тушит. Политик заключил, что в мире нет более отъявленного убийцы, чем президент США.
Примечательно, что резкое и недипломатичное высказывание Байдена осудили даже в Японии. Жители страны Восходящего солнца напомнили об американских преступлениях и усомнились во вменяемости лидера США.

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