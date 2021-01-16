"Время битвы!": Американский солдат подогрел версию о вторжении в США

Видео из TikTok размещено в Telegram-канале "Теория большого шока" вместе с переводом. На кадрах мужчина в форме американского солдата, судя по всему, только что приземлившийся с парашютом, приветствует подписчиков, отмечая, что ему нельзя было записывать полёт, но теперь он готов показать, что происходит.

"Посмотрите на это. Видите? Мне надо торопиться. Надо идти бить плохих парней. Надо уже применить мне своё оружие в этой операции - это вообще первое, что надо сделать, как мне сказали", - заявляет солдат.

По его словам, ему надо действовать быстрее, так как "прошло уже достаточно времени". Пару дней, по словам автора ролика, он не сможет выходить на связь, а если в соцсетях или медиа появится какая-то информация о нём, то это будет ложь.

"Но да, мне уже надо идти. Надо помочь спасти форт [неразборчиво]. Время битвы! Время битвы!!! - кричит в конце мужчина, показывая поле, куда приземляются десятки других парашютистов.

Ранее в Сети появились конспирологические версии, что в США готовится военное вторжение. Подобные ролики вполне подогревают эти теории.