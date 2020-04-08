"Временные неудобства": Зеленский отчитал украинцев-"обиженок"

Видеообращение Зеленского появилось на его странице в Facebook. В своей речи украинский лидер сообщил, что в стране принимаются такие же ограничения, как и в других европейских странах.

"Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами", - подчеркнул он и добавил, что самоизоляция нужна в первую очередь для безопасности.

Владимир Зеленский попросил жителей страны оставаться дома. Сложившейся ситуацией можно воспользоваться, чтобы переделать все домашние дела, пообщаться с близкими людьми.

В сопроводительном посте упоминалось, что через несколько дней на Украину прибудут как минимум семь самолётов с гуманитарной помощью. Китай и Южная Корея высылают маски, респираторы, защитные костюмы, аппараты ИВЛ и системы тестирования на коронавирус.