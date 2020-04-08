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"Временные неудобства": Зеленский отчитал украинцев-"обиженок"
08 апреля 2020, 10:35 • 98 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам и попросил их не нарушать режим самоизоляции. Он назвал его "временными неудобствами" и объяснил, какую выгоду можно извлечь из ситуации. "Не превращайтесь в обиженных детей", - произнёс Зеленский.
Видеообращение Зеленского появилось на его странице в Facebook. В своей речи украинский лидер сообщил, что в стране принимаются такие же ограничения, как и в других европейских странах.
"Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами", - подчеркнул он и добавил, что самоизоляция нужна в первую очередь для безопасности.
Владимир Зеленский попросил жителей страны оставаться дома. Сложившейся ситуацией можно воспользоваться, чтобы переделать все домашние дела, пообщаться с близкими людьми.
В сопроводительном посте упоминалось, что через несколько дней на Украину прибудут как минимум семь самолётов с гуманитарной помощью. Китай и Южная Корея высылают маски, респираторы, защитные костюмы, аппараты ИВЛ и системы тестирования на коронавирус.
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