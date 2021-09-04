Едва успевшей похвастаться обещанной в Вашингтоне "поддержкой США" Украине поставили "диагноз" жители Болгарии. Читатели болгарской газеты "Факти" назвали эту страну "временной".

Напомним, что ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об обещанной президентом США поддержке в случае "агрессии" России. Также стало известно о военной поддержке в размере 60 миллионов долларов. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, планы оказания военной помощи США Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в вопросе Донбасса.

По мнению читателей болгарской газеты "Факти", в случае начала войны с Россией Украина не продержится и суток.

"Безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения", - считает читатель Честен ционист.

Он также добавил, что США "не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале".

"Украина - не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство", - поддержал mi6osp.

По мнению других читателей, на сумму, обещанную Украине Вашингтоном, можно максимум купить пять элитных квартир в Москве, но точно не улучшить армию.