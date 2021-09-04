Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
Главная / Политика

"Временное государство": Заручившейся "поддержкой США" Украине поставили "диагноз" жители Болгарии

04 сентября 2021, 09:50  •  92 • Политика
Едва успевшей похвастаться обещанной в Вашингтоне "поддержкой США" Украине поставили "диагноз" жители Болгарии. Читатели болгарской газеты "Факти" назвали эту страну "временной".
Напомним, что ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об обещанной президентом США поддержке в случае "агрессии" России. Также стало известно о военной поддержке в размере 60 миллионов долларов. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, планы оказания военной помощи США Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в вопросе Донбасса.
По мнению читателей болгарской газеты "Факти", в случае начала войны с Россией Украина не продержится и суток.
"Безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения", - считает читатель Честен ционист.
Он также добавил, что США "не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале".
"Украина - не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство", - поддержал mi6osp.
По мнению других читателей, на сумму, обещанную Украине Вашингтоном, можно максимум купить пять элитных квартир в Москве, но точно не улучшить армию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





92
Источник
Похожие новости
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 00:40
Военкор Котенок поставил "диагноз" украинскому советнику за "руську мову"
04 сентября 2021, 06:10
"Зачем же просто так?": Политолог заявил, что Зеленский лишил Украину "единственного козыря"
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 02:30
«Диверсанты» проникли на украинский военный объект и станцевали на САУ «Гвоздика» под...
04 сентября 2021, 00:40
Военкор Котенок поставил "диагноз" украинскому советнику за "руську мо...
04 сентября 2021, 02:30
Депутат Рады пригрозил «вырвать кадык» Гордону
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
28 августа 2021, 23:50
Шойгу рассказал о "вишенке на торте" с военными России, недоступной США
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.