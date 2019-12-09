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"Времени не было. Думали, как выжить...": Глава администрации Ельцина - о том, как в 1991 году "сдавали" Крым
09 декабря 2019, 13:24 • 87 • Политика
Крым, как и Луганская и Донецкая области могли бы стать частью России в 1991 году, ещё до подписания Беловежских соглашений. Однако на переговорах с Киевом Ельцин не стал настаивать на праве Крыма, а также Луганской и Донецкой областей самим решать свою судьбу. "Времени не было. Думали, как выжить России", - вспоминает глава ельцинской администрации.
Сергей Филатов, который в 1991 году занимал пост первого зампреда ВС РСФСР, а в 1993 - 1996 годах был главой администрации Бориса Ельцина, в беседе с газетой "Взгляд" рассказал о том, как в 1991 году, при подготовке к подписанию Беловежского соглашения, Крым фактически "сдали" Украине.
По его словам, осенью 1991 года делегации из Крыма, а также Луганска с Донецком много раз приезжали в Москву с обращениями в Верховный Совет РСФСР, в которых просили на отдавать их Украине, не оставлять их под киевской властью. Однако ситуация складывалась не в их пользу.
По словам Филатова, у Ельцина "не было времени" на то, чтобы заставить Киев отказаться от этих регионов. В этот же момент шли переговоры о передаче России ядерного оружия, которое оставалось на Украине.
Как вспоминает Филатов, насчёт Крыма Москва начала вести переговоры тогда, однако всё перевесил вскоре именно вопрос о ядерном оружии, против передачи которого так яростно выступали в Киеве.
Не в пользу Крыма сыграло, по его словам, ещё одно обстоятельство: в тот момент у РСФСР возникли серьёзные затруднения с продовольствием, а перед началом реформ, которые проводил Гайдар, в стране ощущалась нехватка хлеба во многих регионах России: "Муки оставалось на несколько дней", - вспоминает Филатов. Потому было принято решение "думать о России, а не об Украине", а на остальное просто не было времени.
28 лет назад были подписаны Беловежские соглашения. Руку к документу приложили бывшие лидеры нашей страны - Михаил Горбачёв и Борис Ельцин. Этот документ фактически был подписан чуть ли не на коленках у Гайдара, да к тому же одобрен Бушем-старшим, с которым перед подписанием созвонился Ельцин.
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