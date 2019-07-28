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"Времена безнаказанности навсегда прошли": После инцидента с украинским генералом Зеленский потребовал от чиновников "явки с повинной"

28 июля 2019, 02:39  •  14 • Политика
После скандала вокруг генерала Виталия Глуховери президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских чиновников "явки с повинной", указав на то, что "времена безнаказанности навсегда прошли".
Глава полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря должен быть немедленно уволен. С таким требованием к главе МВД Украины Арсену Авакову обратился глава государства Владимир Зеленский.
Ранее в Сети была опубликована видеозапись инцидента, который произошел в сентябре 2018 году. Как пишет издание "Страна.ua", патрульные полицейские остановили машину Глуховери за нарушение ПДД.
Водитель отказался предъявлять свои документы и вступил в спор, после чего к месту событий прибыли вооруженные бойцы спецподразделения "КОРД", которые задержали "провинившихся" правоохранителей и доставили их на разборки в кабинет Глуховери. Существование видеозаписи якобы тщательно скрывалось.
На публикацию отреагировал Владимир Зеленский, который отметил, что в современном мире невозможно что-либо скрыть. Инцидент шокировал главу государства циничным поведением "старой элиты", поэтому он потребовал немедленно уволить Глуховерю и провести быстрое и бескомпромиссное расследование.
"Времена безнаказанности и особого к вам отношение, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли... Так что лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите", - написал он в Facebook.
Фото: facebook.com/zelenskiy95

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