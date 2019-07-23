"Вражеская пропаганда!": Украинский журналист увидел у букмекеров передачу Соловьева и наябедничал в СБУ

Как сообщают "Народные Новости", один из эфиров Соловьева показывали по телевизору в букмекерском клубе в Киеве. Зашедший туда Малышко немедленно подал жалобу в СБУ.

Он при этом заявил, что сам не смотрел передачу по "России-1", но каким-то образом все же "догадался", что в программе обсуждались выборы в Верховную раду. При этом он добавил, мол, в центре Киева нельзя показывать "вражескую пропаганду".

Стоит отметить, что властями Украины были запрещены к показу многие российские телеканалы. В черный список попали Первый канал, НТВ, RT, "Дождь", "Звезда", "РЕН ТВ" и РБК.

Запрещены были и украинские телеканалы, которые "нелояльно" относились к власти. В этот список попал и телеканал "Наше любимое кино", на котором транслировались фильмы советского времени.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, такие действия Киева можно расценивать как акт политической цензуры и ограничение свободы слова на Украине.

Она также отметила, что Россия не оставит этот факт незамеченным и заявит о нем в ОБСЕ.