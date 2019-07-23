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"Вражеская пропаганда!": Украинский журналист увидел у букмекеров передачу Соловьева и наябедничал в СБУ
23 июля 2019, 05:39 • 149 • Политика
Украинский журналист Дмитрий Малышко, зайдя в букмекерскую контору и увидев там трансляцию передачи телеведущего Владимира Соловьева, немедленно доложил об этом в СБУ. "Вражеская пропаганда!" - объяснил свою тревогу заявитель.
Как сообщают "Народные Новости", один из эфиров Соловьева показывали по телевизору в букмекерском клубе в Киеве. Зашедший туда Малышко немедленно подал жалобу в СБУ.
Он при этом заявил, что сам не смотрел передачу по "России-1", но каким-то образом все же "догадался", что в программе обсуждались выборы в Верховную раду. При этом он добавил, мол, в центре Киева нельзя показывать "вражескую пропаганду".
Стоит отметить, что властями Украины были запрещены к показу многие российские телеканалы. В черный список попали Первый канал, НТВ, RT, "Дождь", "Звезда", "РЕН ТВ" и РБК.
Запрещены были и украинские телеканалы, которые "нелояльно" относились к власти. В этот список попал и телеканал "Наше любимое кино", на котором транслировались фильмы советского времени.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, такие действия Киева можно расценивать как акт политической цензуры и ограничение свободы слова на Украине.
Она также отметила, что Россия не оставит этот факт незамеченным и заявит о нем в ОБСЕ.
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