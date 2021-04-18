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"Враждебный шаг": МИД России ответил на "провокацию" Чехии
18 апреля 2021, 16:55 • 160 • Политика
В МИД России ответили на решение властей Чехии выслать 18 дипломатов, а также на обвинения в причастности сотрудников спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году.
Решительный протест выразила Россия властям Чехии после решения о высылке 18 сотрудников диппредставительства.
- говорится в заявлении МИД России в воскресенье, 18 апреля.
МИД России пообещал принять ответные меры, которые "заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", передаёт ТАСС.
В заявлении МИД подчеркивается, что обвинения в причастности граждан России к взрывам на военных складах "тем более абсурдно", так как ранее власти Чехии возлагали вину за ЧП на фирмы, владеющие этими складами.
МИД России оценил решение о высылке как "враждебный шаг" Чехии в ряду предыдущих акций против России. Ведомство подчеркивает, что в решении есть "американский след".
"В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - подчеркнули в МИД России.
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