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"Враждебный шаг": МИД России ответил на "провокацию" Чехии

18 апреля 2021, 16:55  •  160 • Политика
В МИД России ответили на решение властей Чехии выслать 18 дипломатов, а также на обвинения в причастности сотрудников спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году.
Решительный протест выразила Россия властям Чехии после решения о высылке 18 сотрудников диппредставительства.
Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населённом пункте Врбетице... Выражаем чешским властям решительный протест,
- говорится в заявлении МИД России в воскресенье, 18 апреля.
МИД России пообещал принять ответные меры, которые "заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", передаёт ТАСС.
В заявлении МИД подчеркивается, что обвинения в причастности граждан России к взрывам на военных складах "тем более абсурдно", так как ранее власти Чехии возлагали вину за ЧП на фирмы, владеющие этими складами.
МИД России оценил решение о высылке как "враждебный шаг" Чехии в ряду предыдущих акций против России. Ведомство подчеркивает, что в решении есть "американский след".
"В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - подчеркнули в МИД России.

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