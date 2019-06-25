"Врата ада приоткрылись": Украинские депутаты жалуются на "рванувших" в ПАСЕ русских

Напомним, ранее сообщалось, что украинский нардеп мешал выступлению сербского коллеги - стучал руками по столу и кричал.

Но, как показывают результаты голосования в ПАСЕ, истерики не помогли украинским делегатам.

"118 - за, 62 - против, 10 воздержались. Мы делали всё возможное и невозможное. Но врата ада приоткрылись и [оскорбление] демоны рванули в ПАСЕ, - написал он в Facebook. - Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим".

Он также написал, что ему "нечего делать в одном зале с нечистью, у которой руки по локоть в украинской крови".

"Наш скоморох слабый... Он ничем не может помочь. Вы были там без поддержки", - сочувственно пишет пользователь Антон Долгов, ностальгируя по бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Однако не все комментаторы были готовы поддержать украинские стенания.

"Валите [отсюда]! Вы с Петей всё сделали для поражения Украины. На нары! Твой дом тюрьма!" - заявляет Геннадий Колчев.