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"Врата ада приоткрылись": Украинские депутаты жалуются на "рванувших" в ПАСЕ русских

25 июня 2019, 11:24  •  8 • Политика
Народный депутат Украины Борислав Береза прокомментировал ситуацию в ПАСЕ. Он пожаловался пользователям соцсетей на "рванувших" в ПАСЕ русских. И заявил, что теперь "врата ада приоткрылись".
Напомним, ранее сообщалось, что украинский нардеп мешал выступлению сербского коллеги - стучал руками по столу и кричал.
Но, как показывают результаты голосования в ПАСЕ, истерики не помогли украинским делегатам.
"118 - за, 62 - против, 10 воздержались. Мы делали всё возможное и невозможное. Но врата ада приоткрылись и [оскорбление] демоны рванули в ПАСЕ, - написал он в Facebook. - Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим".
Он также написал, что ему "нечего делать в одном зале с нечистью, у которой руки по локоть в украинской крови".
"Наш скоморох слабый... Он ничем не может помочь. Вы были там без поддержки", - сочувственно пишет пользователь Антон Долгов, ностальгируя по бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Однако не все комментаторы были готовы поддержать украинские стенания.
"Валите [отсюда]! Вы с Петей всё сделали для поражения Украины. На нары! Твой дом тюрьма!" - заявляет Геннадий Колчев.

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