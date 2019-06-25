|
"Врата ада приоткрылись": Украинские депутаты жалуются на "рванувших" в ПАСЕ русских
25 июня 2019, 11:24 • 8 • Политика
Народный депутат Украины Борислав Береза прокомментировал ситуацию в ПАСЕ. Он пожаловался пользователям соцсетей на "рванувших" в ПАСЕ русских. И заявил, что теперь "врата ада приоткрылись".
Напомним, ранее сообщалось, что украинский нардеп мешал выступлению сербского коллеги - стучал руками по столу и кричал.
Но, как показывают результаты голосования в ПАСЕ, истерики не помогли украинским делегатам.
"118 - за, 62 - против, 10 воздержались. Мы делали всё возможное и невозможное. Но врата ада приоткрылись и [оскорбление] демоны рванули в ПАСЕ, - написал он в Facebook. - Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Мы их оспорим".
Он также написал, что ему "нечего делать в одном зале с нечистью, у которой руки по локоть в украинской крови".
"Наш скоморох слабый... Он ничем не может помочь. Вы были там без поддержки", - сочувственно пишет пользователь Антон Долгов, ностальгируя по бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Однако не все комментаторы были готовы поддержать украинские стенания.
"Валите [отсюда]! Вы с Петей всё сделали для поражения Украины. На нары! Твой дом тюрьма!" - заявляет Геннадий Колчев.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
8
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2019, 17:09
|
21 июня 2019, 03:24
|
20 июня 2019, 01:09
|
19 июня 2019, 09:09
|
18 июня 2019, 16:54
|
19 июня 2019, 18:54
|
20 июня 2019, 17:24