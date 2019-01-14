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"Врать журналистам в России неудобно, в Токио проще": Отказ японской делегации от брифинга оценили в Сети

14 января 2019, 04:24  •  72 • В мире
Накануне двусторонних переговоров министров иностранных дел России и Японии, японская делегация неожиданно отказалась от проведения совместного брифинга по итогам встречи. В Сети оценили "хитрый ход" гостей: "Врать журналистам в России будет неудобно, зато в Токио это сделать будет проще", - комментируют в Twitter
Японская делегация заранее отказалась от проведения совместного брифинга, по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Японии, намеченных на 14 января. Такому решению удивились в МИД России.
По словам официиального представительства ведомства Марии Захаровой, такой подход к переговорам довольно противоречивый.
"С одной стороны — информационное нагнетание ситуации перед переговорами, создание очень нервозной атмосферы и в Японии, и в целом по этой повестке, а с другой стороны — отсутствие желания выйти к прессе по итогам переговоров и рассказать, чем они завершились", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
Тем не менее брифинг все-таки японцы проведут, но собственный, "бэкграундный". Утром 13 января японские дипломаты разослали в адрес различных СМИ собственные приглашения на закрытый брифинг, которой состоится после окончания переговоров Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно.
"Но сам подход - сначала создать дестабилизирующую информационную обстановку, завести людей, вбросить пару фейков, затем закрыть пресс-конференцию и в этот же день провести бэкграундный брифинг - это сильно", - прокомментировала представитель МИД.
Странное поведение гостей стало поводом для обсуждения в Сети."Япония не хочет проводить пресс-конференцию по итогам московских переговоров Что логично. Нагнетали шум по островам, а в результате - не о чем говорить. А терять лицо крайне не хочется", - написал в своем микроблоге в Twitter журналист Армен Гаспарян.
Блогер под ником "Радио Стыдоба" тоже прокомментировал ситуацию. "Видимо врать журналистам прямо при россиянах им неудобно. Потом, в Токио будет лучше",- считает он.
Подписчики в целом придерживаются того же мнения. "Боятся народ возьмет дубинки и они до дому не долетят", "А с американским лицом будут стоять или сидеть? Ну раз своё потеряли", "Говорить правду в России, а потом врать дома, гораздо сложнее нежели сразу врать только дома", "Зачем тогда вообще приезжать? Может конечно переговоры будут затрагивать не только вопрос Курил", - писали комментаторы.
"Захарова сказала сегодня, что после отказа от совместной с нашими пресс-конференции, японцы пригласили своих журналистов на закрытый брифинг... как-то так", - напомнила одна из пользователей Twitter.
Япония не хочет проводить пресс-конференцию по итогам московских переговоров

Что логично. Нагнетали шум по островам, а в результате - не о чем говорить. А терять лицо крайне не хочется
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 13 января 2019 г.
Говорить правду в России, а потом врать дома, гораздо сложнее нежели сразу врать только дома.
— Анатолий Кравин (@AVKravin) 13 января 2019 г.
Предлагаю всем японцам сделать харакири. И нагрузку на острова свои уменьшат
— Нетолерантный (@rus_santa) 13 января 2019 г.
Один остров требуют у РФ при этом сами другой остров с другой стороны Японии продают США под очередную военную базу. Они реально идиоты или так, прикинулись?
— Sergey Ap. (@sergeyva72) 13 января 2019 г.
Завтра в Москве должны состояться переговоры министров иностранных дел России и Японии по мирному договору. Японская делегация попросила не проводить пресс-конференцию по её итогам.
Видимо врать журналистам прямо при россиянах им неудобно. Потом, в Токио будет лучше.
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 13 января 2019 г.

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