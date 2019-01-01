"Враньё, публичный обман": Ющенко раскритиковал предвыборные обещания снизить цену на газ

Экс-президент Украины Виктор Ющенко, возглавлявший страну с 2005 по 2010 год, заявил, что украинские политики унижают население страны и возвращают его в XVII век, когда обещают снизить цены на газ, передаёт информагентство Nation News.

В эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" Виктор Ющенко резко раскритиковал кандидатов, баллотирующихся на пост президента Украины, и назвал их предвыборные обещания о снижении стоимости газа, которые повсюду размещены на билбордах, обманом жителей страны.

Экс-президент отметил, что если у человека есть экономическое образование, то он может только посмеяться над подобными обещаниями, потому что они - "враньё, публичный обман". Более того, обманывая доверчивых украинцев, киевские власти, по мнению Ющенко, унижают их.