"Вранье, манипуляции, кумовство и бардак": Сбежавший от Навального программист рассказал о нравах в ФБК

От блогера и оппозиционера Алексея Навального сбежал главный программист его "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Владислав Здольников. Причиной ухода IT-консультант назвал ложь, кумовство и предательством этических принципов со стороны "лидера несистемной оппозиции".

Здольников отмечает, что сотрудничал с ФБК с 2012 года, при этом всю работу для организации Навального он выполнял совершенно бесплатно. Но недавно он принял решение прекратить всякое сотрудничество с ФБК.

Одной из причин ухода Здольников называет привычку навального к кумовству. Примером этому служит недавнее "Умное голосование" Навального. В списки кандидатов, за которых должны были голосовать "навальнисты", не попал имеющий поддержку среди избирателей самовыдвиженец Роман Юнеман. Зато туда попал кандидат от КПРФ Владислав Жуковский. Навальный объяснил это ошибкой, но Здольников в это не верит.

"Скорее всего, этой причиной были личные договоренности. То есть то самое кумовство, с которым ФБК борется во власти", - рассказал программист.

Другой причиной Здольников называет ложь и вранье Навального. В частности он имеет в виду заявления, что сайт msk.vote не принадлежит ФБК, хотя это легко проверяется по дате регистрации домена, которая совпадает со временем регистрации других сайтов Навального.

Ещё одной ложью "лидера несистемной оппозиции" Здольников называет заявления о том, что ресурсы ФБК якобы блокируются по "политическим причинам". На самом деле причина блокировки связана с использованием иностранного сервиса CloudFlare. Здольников подчеркивает, что представителям ФБК об этом прекрасно известно, но они предпочитают врать о "репрессиях".

Кроме того, по словам Здольников, в руководстве ФБК творится полный бардак, но Навальный ничего не делает по этому поводу.