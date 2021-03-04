"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях

Болгары высказали мнение о дружбе так называемых союзных республик в годы бывшего Советского Союза, назвав их "врагами и трусами". Поводом к размышлению стала статья в одной из болгарских газет, в которой обсуждалась идея ввести в школах уроки патриотического воспитания.

Заявление Министерства образования Болгарии о введении уроков патриотического воспитания в школах вызвало много споров у болгар по поводу братских отношений с другими народами, и, в частности с Россией.

В статье, опубликованной в газете "Факты", приводятся точки зрения российских историков на решение болгарского Минобразования. Например, по мнению кандидата исторических наук Вадима Трухачёва, необходимо свести к минимуму связи с Софией, пока у власти находится Бойко Борисов. Другой эксперт, политолог из Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, заявил, что НАТО готовится к войне с Россией, но отметил, что болгары никогда не воевали против нашей страны. Он тоже считает, что российские ракеты могут легко уничтожить военные базы НАТО, размещённые в Болгарии, передаёт РИА Новости.

Статья побудила много споров среди болгар – одни высказывались за сближение с Россией, другие – против.