"Враг может дойти пешком": Украинский генерал нашёл брешь в обороне страны

Украинский генерал нашёл брешь в обороне страны. Он беспокоится, что украинско-белорусская граница практически никак не защищена: "Враг может дойти пешком, не напрягаясь".

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Силами спецопераций в Донбассе генерал Сергей Кривонос. Он обратил внимание, что в настоящее время большая часть украинских войск сосредоточена в Донбассе. При этом границу с Белоруссией никто не охраняет.

Генерал утверждает, что если на Украину будет совершено нападение со стороны Белоруссии, то неприятель может спокойно дойти до Винницы, не встречая никакого сопротивления.

От Чернигова до Луцка пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь, дойти до самой Винницы,

- отметил Кривонос, выступая в эфире радио НВ.

Военный добавил, что у России и Белоруссии есть большие группы спецназа, которые могут захватить территорию за предельно короткое время.

Ранее украинские и западные эксперты уже высказывали опасения, что Россия может вторгнуться в соседнюю страну. При этом среди возможных сценариев называли вторжение со стороны Крыма и со стороны Донбасса. Москва уже неоднократно заявляла, что ни на кого нападать не собирается, однако оставляет за собой право на защиту.