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"Враг может дойти пешком": Украинский генерал нашёл брешь в обороне страны
15 декабря 2021, 20:05 • 163 • Политика
Украинский генерал нашёл брешь в обороне страны. Он беспокоится, что украинско-белорусская граница практически никак не защищена: "Враг может дойти пешком, не напрягаясь".
Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Силами спецопераций в Донбассе генерал Сергей Кривонос. Он обратил внимание, что в настоящее время большая часть украинских войск сосредоточена в Донбассе. При этом границу с Белоруссией никто не охраняет.
Генерал утверждает, что если на Украину будет совершено нападение со стороны Белоруссии, то неприятель может спокойно дойти до Винницы, не встречая никакого сопротивления.
- отметил Кривонос, выступая в эфире радио НВ.
Военный добавил, что у России и Белоруссии есть большие группы спецназа, которые могут захватить территорию за предельно короткое время.
Ранее украинские и западные эксперты уже высказывали опасения, что Россия может вторгнуться в соседнюю страну. При этом среди возможных сценариев называли вторжение со стороны Крыма и со стороны Донбасса. Москва уже неоднократно заявляла, что ни на кого нападать не собирается, однако оставляет за собой право на защиту.
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