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"Враг моего врага…": МИД Украины приготовился к извинениям от Навального

25 января 2021, 18:05  •  117 • Политика
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал украинцев дружить с Алексеем Навальным против президента России Владимира Путина. В частности, он отметил, что задержанный в России блогер является врагом "врага Украины", поэтому должен стать другом. При этом дипломат заметил, что если вдруг Навальный займёт высокопоставленный пост в России, ему ещё придётся извиниться перед Украиной.
В эфире телеканала "Украина 24" Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина поддерживает призывы освободить Навального, потому что тот "враг Путина".
"Есть такая поговорка: "Враг моего врага - мой друг", - сказал он, отметив, что эту поговорку сегодня можно применить к Навальному, "который сейчас является олицетворением протестов".
При этом призвал "не очаровываться" оппозиционером, потому что тот всё же "де-факто признал Крым российским". По словам Кулебы, если Навальному удастся занять главенствующий пост в России, то в Киеве ещё дождутся от него извинений.
"Ещё извинения придётся ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займёт какое-то политическое место в системе", - сказал глава дипломатического ведомства.
При этом в Сети заявления Кулебы отнесли к неадекватному бреду.
"Наш МИД, "топящий" за Навального, продолжает пробивать днище", - заявили авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога".

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