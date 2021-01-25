"Враг моего врага…": МИД Украины приготовился к извинениям от Навального

В эфире телеканала "Украина 24" Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина поддерживает призывы освободить Навального, потому что тот "враг Путина".

"Есть такая поговорка: "Враг моего врага - мой друг", - сказал он, отметив, что эту поговорку сегодня можно применить к Навальному, "который сейчас является олицетворением протестов".

При этом призвал "не очаровываться" оппозиционером, потому что тот всё же "де-факто признал Крым российским". По словам Кулебы, если Навальному удастся занять главенствующий пост в России, то в Киеве ещё дождутся от него извинений.

"Ещё извинения придётся ему принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займёт какое-то политическое место в системе", - сказал глава дипломатического ведомства.

При этом в Сети заявления Кулебы отнесли к неадекватному бреду.

"Наш МИД, "топящий" за Навального, продолжает пробивать днище", - заявили авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога".