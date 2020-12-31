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"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список" реальных борцов за Россию

31 декабря 2020, 01:10  •  46 • Политика
Опубликован "чёрный список" реальных борцов за Россию. Речь о перечне консервативных организаций, который выложила Оксана Пушкина. По мнению Александры Машковой-Благих, "враг чётко показал, за кем надо идти".
Ведущая программы "Оставьте нас в покое" на телеканале Царьград Александра Машкова-Благих прокомментировала неоднозначный пост депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной в Telegram.
В данной публикации последняя высказала мнение, что с лёгкостью получить гранты от государства в России якобы могут лишь ультраконсервативные традиционные организации, в то время как остальным приходится искать помощи за рубежом, из-за чего их затем быстро объявляют иноагентами.
Парламентарий также представила список консервативных фондов, которые, по её мнению, беспрепятственно ведут свою деятельность на территории РФ, несмотря на то что якобы имеют связи с иностранными структурами. В этот список она, в частности, включила и канал Царьград.
Машкова-Благих между тем обратила внимание на один странный момент, связанный с деятельностью тех организаций, которые пользуются поддержкой Пушкиной.
Они все удивительным образом связаны с международной повесткой. При этом её законопроект по семейно-бытовому насилию, которым она занимается и лоббирует, был принесён Западом, его подписали, его лоббировали доказанные иноагенты ещё в прошлом году. А оставшаяся часть организаций сегодня, вот в эти дни, также получила статус иноагентов. То есть законопроект, который лоббирует она, доказано - иноагентский, фактически зарубежный, и реакция нашего российского населения, обычных людей, показала, что этот законопроект им совершенно не близок, - отметила ведущая "Первого русского".
Сам "чёрный список" консервативных структур, представленный Пушкиной, Машкова-Благих, однако, нашла очень интересным. Она заметила, что его просто следует воспринимать ровно противоположным образом.
На самом деле депутат показала нам прекрасную подборку тех организаций, которые по-настоящему мешают деятельности международных структур. Я считаю, что всем тем, кто попал в этот перечень, необходимо выдать большую красивую медаль: враг нас заметил, враг нас считает эффективными и враг чётко показал, за кем надо идти, - подытожила ведущая Царьграда.

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