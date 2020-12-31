|
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список" реальных борцов за Россию
31 декабря 2020, 01:10 • 46 • Политика
Опубликован "чёрный список" реальных борцов за Россию. Речь о перечне консервативных организаций, который выложила Оксана Пушкина. По мнению Александры Машковой-Благих, "враг чётко показал, за кем надо идти".
Ведущая программы "Оставьте нас в покое" на телеканале Царьград Александра Машкова-Благих прокомментировала неоднозначный пост депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной в Telegram.
В данной публикации последняя высказала мнение, что с лёгкостью получить гранты от государства в России якобы могут лишь ультраконсервативные традиционные организации, в то время как остальным приходится искать помощи за рубежом, из-за чего их затем быстро объявляют иноагентами.
Парламентарий также представила список консервативных фондов, которые, по её мнению, беспрепятственно ведут свою деятельность на территории РФ, несмотря на то что якобы имеют связи с иностранными структурами. В этот список она, в частности, включила и канал Царьград.
Машкова-Благих между тем обратила внимание на один странный момент, связанный с деятельностью тех организаций, которые пользуются поддержкой Пушкиной.
Сам "чёрный список" консервативных структур, представленный Пушкиной, Машкова-Благих, однако, нашла очень интересным. Она заметила, что его просто следует воспринимать ровно противоположным образом.
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2020, 06:35
|
26 декабря 2020, 13:00
|
25 декабря 2020, 04:00
|
26 декабря 2020, 01:05
|
25 декабря 2020, 21:25
|
27 декабря 2020, 09:10
|
25 декабря 2020, 21:25