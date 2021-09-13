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"Врачи изучают": заявление о ковид-карантине Путина объяснил Песков
13 сентября 2021, 15:40 • 108 • Политика
Президент России Владимир Путин не исключил, что из-за заболеваемости коронавирусом ему придётся уйти на карантин. "Врачи изучают", - добавил президент. Однако Песков подчеркнул, что фраза была сказана образно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил слова президента России Владимира Путина о скором уходе на карантин. В ходе встречи с паралимпийцами Путин отметил, что заболеваемость коронавирусом даже в его окружении растёт. Причём настолько, что не исключены карантинные меры:
Между тем Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости отметил, что президент говорил образно. Пока информации о карантине Владимира Путина нет. И график первого лица остаётся неизменным.
Напомним, в России проводится массовая вакцинация от коронавируса. Предполагалось, что по мере расширения числа сделавших прививку ситуация с заболеваемостью будет улучшаться. Однако пока добиться получения коллективного иммунитета не удалось.
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