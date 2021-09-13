"Врачи изучают": заявление о ковид-карантине Путина объяснил Песков

Президент России Владимир Путин не исключил, что из-за заболеваемости коронавирусом ему придётся уйти на карантин. "Врачи изучают", - добавил президент. Однако Песков подчеркнул, что фраза была сказана образно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил слова президента России Владимира Путина о скором уходе на карантин. В ходе встречи с паралимпийцами Путин отметил, что заболеваемость коронавирусом даже в его окружении растёт. Причём настолько, что не исключены карантинные меры:

У нас, к сожалению, тоже врачи сейчас изучают. Даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом, - сказал Путин. - Надо разобраться, что там реально происходит. Думаю, мне и самому скоро придётся на карантин уйти, у нас очень много людей болеют вокруг.

Между тем Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости отметил, что президент говорил образно. Пока информации о карантине Владимира Путина нет. И график первого лица остаётся неизменным.

Напомним, в России проводится массовая вакцинация от коронавируса. Предполагалось, что по мере расширения числа сделавших прививку ситуация с заболеваемостью будет улучшаться. Однако пока добиться получения коллективного иммунитета не удалось.