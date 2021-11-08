"Врачи измучены": Жириновский придумал, как помочь медикам из "красной зоны"

Жириновский предложил сократить нагрузку на врачей из красных зон с помощью студентов. "Врачи измучены. Мне жарко в одном пиджаке, а они в комбинезонах и прорезиненных перчатках", - отметил политик.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский придумал способ разгрузить врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом политик написал в официальном Telegram-канале фракции ЛДПР.

Предложение Жириновского заключается в том, чтобы сократить рабочую смену врачей из красных зон до 4 часов. Также лидер призвал привлечь к работе с коронавирусными больными студентов медицинских вузов.

Врачи измучены. Мне жарко в одном пиджаке, а они в комбинезонах и прорезиненных перчатках. Врачи не могут попить воды, сходить в туалет, а из-за этого идёт отравление организма,

- написал Жириновский.

Он добавил, что если студенты-медики откажутся помогать в лечении пациентов с COVID-19, то они явно выбрали не ту профессию. А если согласятся, то из них получатся хорошие врачи, подчеркнул Жириновский.