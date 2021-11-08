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"Врачи измучены": Жириновский придумал, как помочь медикам из "красной зоны"
08 ноября 2021, 20:40 • 75 • Политика
Жириновский предложил сократить нагрузку на врачей из красных зон с помощью студентов. "Врачи измучены. Мне жарко в одном пиджаке, а они в комбинезонах и прорезиненных перчатках", - отметил политик.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский придумал способ разгрузить врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом политик написал в официальном Telegram-канале фракции ЛДПР.
Предложение Жириновского заключается в том, чтобы сократить рабочую смену врачей из красных зон до 4 часов. Также лидер призвал привлечь к работе с коронавирусными больными студентов медицинских вузов.
- написал Жириновский.
Он добавил, что если студенты-медики откажутся помогать в лечении пациентов с COVID-19, то они явно выбрали не ту профессию. А если согласятся, то из них получатся хорошие врачи, подчеркнул Жириновский.
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