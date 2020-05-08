"Врачи дают взятки": коммунист Рашкин распространяет фейки о коронавирусе на страницах "Эха Москвы"

Как за, казалось бы, личными рассуждениями на тему спрятать фейк? Мастер-класс дал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. В блоге на страницах "Эха Москвы" от его имени опубликован длинный текст о коронавирусе. Опубликован в формате блога, за который редакция ответственности не несёт, а Рашкин, по всей видимости, отвечает за свои слова лично... Среди огромного количества знаков затерялась уже разоблачённая обманка, искусно спутанная с обвинениями в адрес политических оппонентов.

Рашкин пишет о 200 тысячах рублей, которые выделяются на каждого заразившегося в Москве коронавирусом, и даёт ссылку на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову, добавляя, что когда он услышал информацию об обеспечении, "первая мысль была такой: если это действительно правда, то эпидемия в Москве никогда не закончится". Ну а дальше тот самый фейк.

"И знаете что? Мои предположения подтвердились. В сетях и в СМИ уже появилась информация о том, что в московских клиниках людям врачи дают взятки в размере от 10 до 30 тысяч рублей за то, чтобы те "заболели" коронавирусом. Я лично в это верю".

Свою веру в распространяемую ложь Рашкин объясняет просто: "наша система построена на деньгах" и "нацелена на то, чтобы извлекать прибыль". Рашкин обобщает информацию, вероятно, понимая, что всех врачей в Москве он не проверял, а сведения из соцсетей предлагает также принимать на веру. При этом ранее Лига безопасного интернета уже опровергала этот фейк, внося его в свои традиционные списки. Кроме того, накануне тот же фейк стали распространять в Татарстане, и опровержение уже давала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.