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"Врачи дают взятки": коммунист Рашкин распространяет фейки о коронавирусе на страницах "Эха Москвы"

08 мая 2020, 16:10  •  16 • Политика
Депутат Валерий Рашкин в блоге на страницах "Эха Москвы" описал один из уже разоблачённых фейков о коронавирусе. Он заявил, что "врачи дают взятки" в Москве пациентам, чтобы записать их как перенёсших коронавирус. Ранее сведения назвали лживыми и общественники, и чиновники.
Как за, казалось бы, личными рассуждениями на тему спрятать фейк? Мастер-класс дал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. В блоге на страницах "Эха Москвы" от его имени опубликован длинный текст о коронавирусе. Опубликован в формате блога, за который редакция ответственности не несёт, а Рашкин, по всей видимости, отвечает за свои слова лично... Среди огромного количества знаков затерялась уже разоблачённая обманка, искусно спутанная с обвинениями в адрес политических оппонентов.
Рашкин пишет о 200 тысячах рублей, которые выделяются на каждого заразившегося в Москве коронавирусом, и даёт ссылку на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову, добавляя, что когда он услышал информацию об обеспечении, "первая мысль была такой: если это действительно правда, то эпидемия в Москве никогда не закончится". Ну а дальше тот самый фейк.
"И знаете что? Мои предположения подтвердились. В сетях и в СМИ уже появилась информация о том, что в московских клиниках людям врачи дают взятки в размере от 10 до 30 тысяч рублей за то, чтобы те "заболели" коронавирусом. Я лично в это верю".
Свою веру в распространяемую ложь Рашкин объясняет просто: "наша система построена на деньгах" и "нацелена на то, чтобы извлекать прибыль". Рашкин обобщает информацию, вероятно, понимая, что всех врачей в Москве он не проверял, а сведения из соцсетей предлагает также принимать на веру. При этом ранее Лига безопасного интернета уже опровергала этот фейк, внося его в свои традиционные списки. Кроме того, накануне тот же фейк стали распространять в Татарстане, и опровержение уже давала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

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