Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто выиграл Холодную войну (Crimsonalter)
Депутат Рады назвала Украину «вторым Иерусалимом»
«Люди любили это место»: глава района в Челябинской области осушил водохранилище...
"Эстония готовится к войне": В военном ведомстве республики забыли уто...
Главная / Политика

"Вполне демократичное вмешательство": Германия продвигает кандидатов в Мосгордуму

20 февраля 2019, 23:39  •  16 • Политика
СМИ и соцсети обратили внимание на активность германского Фонда Фридриха Наумана в связи с приближающимися выборами в Московскую городскую думу. "Вполне демократичное вмешательство", — написал один из пользователей Twitter, комментируя материал, в котором указано, что ФРГ может спонсировать через данный фонд одного из кандидатов на выборы в данный орган власти.
Германский Фонд Фридриха Наумана активно участвует в проектах российских политиков, сообщает "ПолитЭксперт". В частности, специалисты данной организации консультируют и оказывают информационную поддержку различным представителям так называемой "демократической оппозиции" в России.
По утверждениям СМИ, наряду с такими организациями, как "Открытая Россия" Михаила Ходорковского и политическая партия "Яблоко", поддержкой Фонда Наумана пользуется и московский депутат Юлия Галямина.
Недавно, напомним, данный политик заявила о выдвижении своей кандидатуры в Мосгордуме. В подтверждение своего тезиса "ПолитЭксперт" приводит ряд фотосвидетельств, полученных из открытых источников и фиксирующих присутствие Галяминой на ряде мероприятий, организованных под патронажем фонда.
Ранее, отмечает информресурс, Фонд Фридриха Наумана также активно поддерживал другого оппозиционера Гарри Каспарова. Более того, еще в 2002 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждал в Госдуме, что данный фонд находится "на содержании иностранных спецслужб".
Россию сейчас часто обвиняют во вмешательство в работу демократических институтов в западных странах. В частности, нашей стране приписывают активную работу по агитации в иноязычных сегментах социальных сетей. По мнению некоторых пользователей Twitter, к деятельности фонда вполне могут быть предъявлены аналогичные претензии.
"Это вам не реклама в фейсбуке. Вполне демократичное вмешательство", — пишет один из них.
Фонд Фридриха Наумана из Германии оказывает активную помощь российским "оппозиционерам". Он их консультирует, предоставляет площадки для форумов, снабжает информацией. - пишут СМИ.
Это вам не реклама в фейсбуке. Вполне демократичное вмешательство.https://t.co/yft3WMNjnp
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 20 февраля 2019 г.
Подробней о работе Фонда Наумана в настоящий момент вы можете узнать в статье, опубликованной "ПолитЭкспертом".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


16
Источник
Похожие новости
20 февраля 2019, 07:24
Куба обвинила Трампа в клевете из-за событий в Венесуэле
20 февраля 2019, 10:39
"В России скоро появится налог "Просто так": Делягин озвучил будущее страны латвийской шуткой
20 февраля 2019, 13:54
Путин: Мы не должны ждать пришествия коммунизма
Загрузка...
20 февраля 2019, 17:09
"История с полковником ГРУ" должна помочь Порошенко выиграть выборы, заявил военный историк
20 февраля 2019, 07:24
В Сети "места накопления гумпомощи" вблизи Венесуэлы сравнили с плацдармами для вторжения
20 февраля 2019, 00:54
"Не отвечали условиям": Молдавские пограничники запутались в объяснениях отказа российским журналистам
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-4...
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с ам...
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
15 февраля 2019, 00:39
В США рискнули спровоцировать русскую "Булаву" засекреченной ракетой - СМИ
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.