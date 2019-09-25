Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Лолита экоактивизма" - это сенсация". Холмогоров задал неудобный...
В ЕК рассказали о появлении импульса в переговорах по транзиту газа
Трудные времена ждут Грецию...
В чём сила, Владимир Владимирович?
Главная / Политика

"Вполне деловой разговор": Лавров встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

25 сентября 2019, 10:09  •  116 • Политика
Сергей Лавров встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Как отметил источник, получился "вполне деловой разговор".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе приема в честь глав делегаций, организованного президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, коротко поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
По словам собеседника журналистов, беседа получилась "вполне деловой".
Напомним, делегацию России на Генассамблее ООН возглавил министр Лавров. Выступить на полях события он должен 27 сентября. Пока же глава МИД России встречается с коллегами из стран мира, в том числе состоялись переговоры с саудовским представителем Ибрагимом Аль-Ассафом. Речь в ходе этой встречи шла о двусторонних отношениях наших государств в контексте визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.
Кроме того, Лавров провел переговоры в формате "астанинской тройки" - с турецким и иранским коллегами на уровне МИД. По всей видимости, в среду, 25 сентября, у Лаврова состоится встреча с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, но и это пока лишь информация со ссылкой на источник.
К слову, "Дни.ру" настаивают, что Зеленскому сейчас не до продолжительных переговоров, поскольку ему "поставили ультиматум". Владимир Зеленский упрямится и не желает отдавать Дональду Трампу компромат на вице-президента США Джо Байдена, пишут журналисты. И если лидер Незалежной будет упорствовать дальше, Вашингтон откажется от поддержки Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
24 сентября 2019, 14:39
Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США
24 сентября 2019, 21:09
"Отмотать пленку не получится": Эксперт не верит в возвращение Януковича на Украину
25 сентября 2019, 08:09
Захарова: Россия выдала 200 виз делегации США во главе с Помпео во время визита в Сочи
25 сентября 2019, 03:39
В Госдуме назвали невыдачу виз делегации ГА ООН вмешательством в дела России
24 сентября 2019, 15:54
Слуцкий назвал необоснованной позицию посольства США, отказавшегося выдать визы россиянам
25 сентября 2019, 00:24
Мадуро присоединяется к антиамериканской коалиции во главе с Россией - эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2019, 03:24
"Не прокачивать ничего!": Политолог объяснил, кто стоит за резко воспрявшим Киевом в «газовом вопросе»
22 сентября 2019, 05:56
Соколова внезапно растерзала Порошенко
21 сентября 2019, 08:39
Днепр не наш, а канал наш: Киев на будущее пригрозил Москве из-за водной блокады
19 сентября 2019, 17:24
Новак подводит итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу
21 сентября 2019, 18:24
С-400 вызвали неожиданные трудности в Турции. Сроки ввода сдвинуты на 2020 год
19 сентября 2019, 07:54
"Ничего не меняется": Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины
24 сентября 2019, 04:54
США хотят запереть Россию в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.