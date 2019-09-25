"Вполне деловой разговор": Лавров встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе приема в честь глав делегаций, организованного президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, коротко поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника журналистов, беседа получилась "вполне деловой".

Напомним, делегацию России на Генассамблее ООН возглавил министр Лавров. Выступить на полях события он должен 27 сентября. Пока же глава МИД России встречается с коллегами из стран мира, в том числе состоялись переговоры с саудовским представителем Ибрагимом Аль-Ассафом. Речь в ходе этой встречи шла о двусторонних отношениях наших государств в контексте визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.

Кроме того, Лавров провел переговоры в формате "астанинской тройки" - с турецким и иранским коллегами на уровне МИД. По всей видимости, в среду, 25 сентября, у Лаврова состоится встреча с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, но и это пока лишь информация со ссылкой на источник.

К слову, "Дни.ру" настаивают, что Зеленскому сейчас не до продолжительных переговоров, поскольку ему "поставили ультиматум". Владимир Зеленский упрямится и не желает отдавать Дональду Трампу компромат на вице-президента США Джо Байдена, пишут журналисты. И если лидер Незалежной будет упорствовать дальше, Вашингтон откажется от поддержки Киева.