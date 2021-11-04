"Впился взглядом": "Романтичный" снимок с Зеленским и Байденом удивил Пушкова

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал довольно двусмысленное фото с Джо Байденом "на полях" климатического саммита в Глазго. Сенатор Алексей Пушков отметил неприкрытый романтический флёр кадра: "Зеленский так впился взглядом в Байдена".

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал снимок рукопожатия президентов США и Украины во время встречи на конференции СOP26 в Глазго, посвящённой проблемам климата.

Фото разместил у себя в Twitter сам Владимир Зеленский, подписав, что обсудил с американским коллегой вопросы безопасности в Донбассе. Пушков в своём телеграм-канале обратил внимание подписчиков на особое выражение счастья на лице украинского лидера.

"Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни, - написал сенатор. - А может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье? Ведь у каждого оно - своё".

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в . pic.twitter.com/PlkOmDJngZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Между тем на лице Байдена можно видеть скорее выражение недоумения. "Кажется, он его не узнаёт и не понимает, что он от него хочет", - пишут пользователи соцсети.

Во время климатического саммита Зеленский также уже успел отличиться - он "прогулял" собственное выступление на сессии второго дня саммита. Когда модерировавший мероприятие спецпредставитель президента США Джон Керри пригласил президента Украины для выступления, его просто не оказалось в зале.