"Впервые за 20 лет министра ткнули носом в трибуну Госдумы": Пользователи Сети об инциденте между Володиным и Орешкиным

Впервые за 20 лет в Госдуме федерального министра жестко отчитали за плохую подготовку. Так в Сети пишут о том, как спикер Госдумы Вячеслав Володин резко прервал доклад министра экономического развития Максима Орешкина и раскритиковал его за недостаточную подготовленность к выступлению.

Инцидент произошёл в среду, 6 марта, во время правительственного часа в нижней палате парламента. Володин высказал недовольство недостаточной подготовкой Орешкина и предложил ему выступить в другой раз.

"Ну да, да, всего-то 20 лет у нас федерального министра носом в госудумовскую трибуну не тыкали, ничего особенного, в самом деле", - комментируют случившееся в Сети. "Как сказано у классика, "Вас, кажется, вчера с лестницы спустили? - Да тоже мне лестница, всего восемь ступенек", говорится в том же комментарии.

Напомним, что сами Володин и Орешкин утверждают, что ничего сверхординарного между ними не произошло. Глава Минэкономразвития отметил, что просто спикер Госдумы поднял тему, которая оказалась гораздо шире изначального доклада, и чтобы иметь на руках всю информацию, было принято решение перенести доклад на более позднее время.