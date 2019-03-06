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"Впервые за 20 лет министра ткнули носом в трибуну Госдумы": Пользователи Сети об инциденте между Володиным и Орешкиным

06 марта 2019, 19:09  •  131 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал и перенес выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина в нижней палате парламента. "Всего-то 20 лет у нас федерального министра носом в госудумовскую трибуну не тыкали, ничего особенного, в самом деле", - комментируют инцидент в Сети.
Впервые за 20 лет в Госдуме федерального министра жестко отчитали за плохую подготовку. Так в Сети пишут о том, как спикер Госдумы Вячеслав Володин резко прервал доклад министра экономического развития Максима Орешкина и раскритиковал его за недостаточную подготовленность к выступлению.
Инцидент произошёл в среду, 6 марта, во время правительственного часа в нижней палате парламента. Володин высказал недовольство недостаточной подготовкой Орешкина и предложил ему выступить в другой раз.
"Ну да, да, всего-то 20 лет у нас федерального министра носом в госудумовскую трибуну не тыкали, ничего особенного, в самом деле", - комментируют случившееся в Сети.
"Как сказано у классика, "Вас, кажется, вчера с лестницы спустили? - Да тоже мне лестница, всего восемь ступенек", говорится в том же комментарии.
Напомним, что сами Володин и Орешкин утверждают, что ничего сверхординарного между ними не произошло. Глава Минэкономразвития отметил, что просто спикер Госдумы поднял тему, которая оказалась гораздо шире изначального доклада, и чтобы иметь на руках всю информацию, было принято решение перенести доклад на более позднее время.

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