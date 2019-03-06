"Впервые за 20 лет депутат прервал министра": Орешкин провалил "допрос" в Госдуме

Довольно скандальным получилось очередное заседание "правительственного часа" в Госдуме. Здесь глава Минэкономразвития Максим Орешкин не смог ответить на интересующие парламентариев вопросы и фактически провалил их "допрос".

В результате председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин вынужден был его прервать и предложил перенести заседание. По мнению Володина, Орешкин просто не сумел раскрыть представленную для обсуждения с депутатами тему.

В частности, от главы Минэкономразвития парламентарии намерены получить ответ о дальнейшем развитии экономики России, а также отчет по реализации нацпроектов из "майских" указов президента РФ Владимира Путина.

Инцидент с министром весьма впечатлил депутатов. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на его памяти "впервые за 20 лет депутат прервал министра".

Как уточняет "Интерфакс", Жириновский также отметил, что парламент сегодня предъявляет гораздо более высокие требования к исполнительной власти.