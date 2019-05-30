"Впервые в истории": На Украине официально признали правоту "российской пропаганды" о незаконности войны с Донбассом

Сенсационное заявление сделал полковник СБУ, он же защитник подозреваемого в госизмене экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, Олег Животов. Он огласил заключение экспертов украинской Генпрокуратуры, которое, по оценке портала "Новороссия", по сути, подводит под трибунал любого из карателей, воюющего с защитниками Донбасса.

"Эксперты установили, что согласно статье 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны", - констатировал полковник. Он уточнил, что согласно документу, ВСУ могут только отражать внешнюю агрессию.

"То, о чем говорила российская пропаганда, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила", - заявил очевидное Животов. При этом он с тревогой отметил, что, по сути, украинские власти сами на себя собирают компромат для международного трибунала. Он даже пытался донести это на суде, но его слова остались без внимания.

В итоге полковник признал, что теперь отменить вердикт экспертов нельзя. А значит, любой противник АТО может привести его как аргумент своей правоты, и возразить на это будет нечего.