Путин послал "чёрную метку" Японии во время прямой линии, пишут японские СМИ. "Впервые в истории земного шара пострадавшие от ядерной бомбардировки люди будут защищать тех, кто по ним это ядерное оружие применил", - прокомментировал русский адмирал Владимир Комоедов.

В Японии приняли на свой счёт заявление президента России Владимира Путина о провокации британского эсминца. Ситуацию для Царьграда прокомментировал экс-депутат Госдумы, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

В ходе прямой линии глава государства отметил, что инцидент с эсминцем был комплексной провокацией, в которой участвовала не только Британия, но и США. Американский самолёт следил, как Россия отреагирует на дерзость британского эсминца.

Японское издание "Санкэй симбун" назвало слова главы России "чёрной меткой" для Японии. По мнению японских журналистов, теперь альянсу QUAD, куда входят США, Япония, Австралия и Индия, предстоит противостоять уже не одному Китаю, но ещё и России.

Впервые в истории земного шара, пострадавшие от ядерной бомбардировки люди будут защищать тех, кто по ним это ядерное оружие применил,

- прокомментировал реакцию Японии Владимир Комоедов.

Он добавил, что сила подчинения настолько велика, что японцы готовы использовать для этого инцидент в Чёрном море. По сути, Япония выполнила команду США "равняйсь, смирно", подчеркнул адмирал Владимир Комоедов.