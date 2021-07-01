Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточно...
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
Главная / Политика

"Впервые в истории земного шара": Адмирал Комоедов о "чёрной метке" Японии

01 июля 2021, 23:10  •  174 • Политика
Путин послал "чёрную метку" Японии во время прямой линии, пишут японские СМИ. "Впервые в истории земного шара пострадавшие от ядерной бомбардировки люди будут защищать тех, кто по ним это ядерное оружие применил", - прокомментировал русский адмирал Владимир Комоедов.
В Японии приняли на свой счёт заявление президента России Владимира Путина о провокации британского эсминца. Ситуацию для Царьграда прокомментировал экс-депутат Госдумы, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
В ходе прямой линии глава государства отметил, что инцидент с эсминцем был комплексной провокацией, в которой участвовала не только Британия, но и США. Американский самолёт следил, как Россия отреагирует на дерзость британского эсминца.
Японское издание "Санкэй симбун" назвало слова главы России "чёрной меткой" для Японии. По мнению японских журналистов, теперь альянсу QUAD, куда входят США, Япония, Австралия и Индия, предстоит противостоять уже не одному Китаю, но ещё и России.
Впервые в истории земного шара, пострадавшие от ядерной бомбардировки люди будут защищать тех, кто по ним это ядерное оружие применил,
- прокомментировал реакцию Японии Владимир Комоедов.
Он добавил, что сила подчинения настолько велика, что японцы готовы использовать для этого инцидент в Чёрном море. По сути, Япония выполнила команду США "равняйсь, смирно", подчеркнул адмирал Владимир Комоедов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






174
Источник
Похожие новости
01 июля 2021, 21:20
"Вы сказали Путину, что Крым - это Украина?": Норкин взорвал зал анекдотом про Зеленского
01 июля 2021, 21:20
Толстой: "Украина вычеркнула 20 миллионов русских"
01 июля 2021, 22:15
В Госдуме оценили заявление о потере «морального превосходства» Украины
01 июля 2021, 23:10
"Впервые в истории земного шара": Адмирал Комоедов о "чёрной метке" Японии
01 июля 2021, 23:10
Россия и США готовятся к схватке в ООН: В Сирии найдены доказательства против Запада
01 июля 2021, 23:10
Депутат Рады раскрыла "тайный смысл" закона о коренных народах Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2021, 07:45
"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
25 июня 2021, 05:50
Десяток стран выступили против присутствия Путина на саммите ЕС – СМИ
28 июня 2021, 04:25
Доктор наук о призывах политиков к обязательной вакцинации: "Меня уже начинает потряхивать"
27 июня 2021, 14:40
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
30 июня 2021, 02:15
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
28 июня 2021, 22:45
Диаспоры должны соблюдать законы России: Азербайджанским преступникам поставили условие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.