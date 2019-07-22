"Впервые в истории независимой Украины!": Чем удивит новая Верховная рада?

В случае если партия "Слуга народа" получит более половины мест в Верховной раде, она сможет сформировать правительство единолично, не прибегая к коалиции и вытекающим из нее разделам сфер влияния и уступкам, отмечает ведущая.

Промежуточные итоги

На данный момент ЦИК Украины обработал 50% электронных протоколов. По их результатам партия "Слуга народа" может получить 247 мест в Верховной раде, благодаря чему получит возможность сформировать однопартийное большинство без коалиций.

По партийным спискам "Слуга народа" может получить 122 места, по мажоритарным округам — 125, следует из сообщений. При этом "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко может получить 43 места (37 и шесть). Ранее представители партии заявили, что не претендуют на места в правительстве.

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко получит 27 мест, "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 25. Партия Святослава Вакарчука "Голос" получит 20 мест. Еще 49 мест достанется самовыдвиженцам.

Официальные результаты выборов будут обнародованы до пятого августа.

Провал Савченко

Депутат Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе №51 Донецкой области, по итогам обработки 100% протоколов получила только 1,20% голосов. Об этом говорят данные с сайта ЦИК Украины.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 50% протоколов за Савченко проголосовали лишь 8 человек. В округе ее победил самовыдвиженец Александр Ковалев с результатом 64,31% голосов, за него проголосовали 220 человек.

Порошенко победил, только не на Украине

По итогам обработки 100% электронных протоколов, полученных с заграничных избирательных участков, на досрочных выборах в Верховную раду Украины лидерство получила партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко, сообщает ЦИК.

За рубежом партия бывшего украинского лидера получила 29,55%, или 9649 голосов, в то время как партия "Слуга народа" оказалась на втором месте с 28,13%, или 9186 голосами.

Третьей стала партия "Голос", за которую на зарубежных участках проголосовали 19,67%, или 6425 избирателей. Другие партии набрали за рубежом менее 5%.