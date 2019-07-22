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"Впервые в истории независимой Украины!": Чем удивит новая Верховная рада?

22 июля 2019, 16:39  •  181 • Политика
Президентская партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 247 мест и самостоятельно сформировать большинство, свидетельствуют результаты, опубликованные ЦИК Украины по итогам обработки 50% протоколов. "Это будет впервые в истории независимой Украины!" – отмечает журналистка Ольга Скабеева в своем telegram-канале.
В случае если партия "Слуга народа" получит более половины мест в Верховной раде, она сможет сформировать правительство единолично, не прибегая к коалиции и вытекающим из нее разделам сфер влияния и уступкам, отмечает ведущая.
Промежуточные итоги
На данный момент ЦИК Украины обработал 50% электронных протоколов. По их результатам партия "Слуга народа" может получить 247 мест в Верховной раде, благодаря чему получит возможность сформировать однопартийное большинство без коалиций.
По партийным спискам "Слуга народа" может получить 122 места, по мажоритарным округам — 125, следует из сообщений. При этом "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко может получить 43 места (37 и шесть). Ранее представители партии заявили, что не претендуют на места в правительстве.
Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко получит 27 мест, "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 25. Партия Святослава Вакарчука "Голос" получит 20 мест. Еще 49 мест достанется самовыдвиженцам.
Официальные результаты выборов будут обнародованы до пятого августа.
Провал Савченко
Депутат Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе №51 Донецкой области, по итогам обработки 100% протоколов получила только 1,20% голосов. Об этом говорят данные с сайта ЦИК Украины.
Ранее сообщалось, что по итогам обработки 50% протоколов за Савченко проголосовали лишь 8 человек. В округе ее победил самовыдвиженец Александр Ковалев с результатом 64,31% голосов, за него проголосовали 220 человек.
Порошенко победил, только не на Украине
По итогам обработки 100% электронных протоколов, полученных с заграничных избирательных участков, на досрочных выборах в Верховную раду Украины лидерство получила партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко, сообщает ЦИК.
За рубежом партия бывшего украинского лидера получила 29,55%, или 9649 голосов, в то время как партия "Слуга народа" оказалась на втором месте с 28,13%, или 9186 голосами.
Третьей стала партия "Голос", за которую на зарубежных участках проголосовали 19,67%, или 6425 избирателей. Другие партии набрали за рубежом менее 5%.

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