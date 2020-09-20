"Впервые такое вижу": Младенца с двумя головами доставили в реанимацию

Необычные роды приняли врачи больницы города Нейпьидо, столицы Мьянмы: у 29-летней местной жительницы родился ребёнок с двумя полноценными головами. Всех остальных органов у него только один комплект. При этом, если не считать "лишней" головы, младенец полностью здоров.

Как пишет Myanmar Times, малыш появился на свет в среду, 16 сентября. Роды были проведены методом кесарева сечения из-за определённых осложнений.

Двухголового ребёнка, который родился с весом 2,5 кг, сразу положили в реанимацию, как всех недоношенных детей. Тем не менее, медики утверждают, что он полностью здоров.

Главврач больницы Нейпьидо удивлён не меньше журналистов: он признался, что за свою практику встречал сиамских близнецов, но такой необычный случай видит впервые.

А наиболее известные на территории бывшего СССР сиамские близнецы - это Зита и Гита Резахановы из Киргизии. Они перенесли операцию по разделению, но одна из сестёр умерла несколько лет назад. О том, как живёт сейчас вторая, рассказала несколько месяцев назад "Экспресс газета": оказывается, у девушки выявили рак, и сейчас она отважно борется с болезнью. При этом работает удалённо - обучает арабскому языку.