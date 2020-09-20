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"Впервые такое вижу": Младенца с двумя головами доставили в реанимацию
20 сентября 2020, 11:30 • 68 • В мире
Новорождённого с двумя головами, родившегося в столице Мьянмы, срочно доставили в реанимацию: малыш появился на свет недоношенным, но при этом полностью здоровым. Врач развёл руками: "Впервые такое вижу".
Необычные роды приняли врачи больницы города Нейпьидо, столицы Мьянмы: у 29-летней местной жительницы родился ребёнок с двумя полноценными головами. Всех остальных органов у него только один комплект. При этом, если не считать "лишней" головы, младенец полностью здоров.
Как пишет Myanmar Times, малыш появился на свет в среду, 16 сентября. Роды были проведены методом кесарева сечения из-за определённых осложнений.
Двухголового ребёнка, который родился с весом 2,5 кг, сразу положили в реанимацию, как всех недоношенных детей. Тем не менее, медики утверждают, что он полностью здоров.
Главврач больницы Нейпьидо удивлён не меньше журналистов: он признался, что за свою практику встречал сиамских близнецов, но такой необычный случай видит впервые.
А наиболее известные на территории бывшего СССР сиамские близнецы - это Зита и Гита Резахановы из Киргизии. Они перенесли операцию по разделению, но одна из сестёр умерла несколько лет назад. О том, как живёт сейчас вторая, рассказала несколько месяцев назад "Экспресс газета": оказывается, у девушки выявили рак, и сейчас она отважно борется с болезнью. При этом работает удалённо - обучает арабскому языку.
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