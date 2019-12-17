"Впервые со времён холодной войны": В НАТО испугались растущей активности российских подлодок

Немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland сообщила о растущей активности российских подводных лодок. Такое регистрируют впервые со времён окончания холодной войны. Из-за этого альянс собирается модернизировать свои морские силы.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что "больше всего операций под водой" прошло в Норвежском море и Северной Атлантике. В ответ НАТО собирается ввести больше патрулей. А еще - вложиться в "технологии уничтожения подлодок с воздуха", пишут "Утро.ру" в переводном материале.

Немецкое СМИ информирует, что Россия модернизировала свой флот. Подводные лодки стали гораздо более бесшумными. На Западе боятся и модернизированных российских ракет подводного базирования. Журналисты напомнили про атомные подлодки проекта 955 "Борей" и разрабатываемые гиперзвуковые ракеты "Циркон". Немецкое издание сомневается, могут ли вообще ВС западных стран "останавливать их".

"Циркон" или 3M22 - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО "ВПК "НПО машиностроения", которая входит в состав комплекса 3K22 "Циркон", кодовое обозначение NATO - SS-N-33. Принципиальным отличием ракеты является значительно бОльшая (до М = 8[5]) скорость полёта как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противо­корабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.