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"Впервые со времён холодной войны": В НАТО испугались растущей активности российских подлодок
17 декабря 2019, 09:54 • 94 • В мире
В НАТО "обеспокоены" активностью российских подлодок. По данным зарубежных СМИ, такого не было со времён окончания холодной войны. Альянс обещает ответить на это "модернизацией морских сил НАТО".
Немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland сообщила о растущей активности российских подводных лодок. Такое регистрируют впервые со времён окончания холодной войны. Из-за этого альянс собирается модернизировать свои морские силы.
Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что "больше всего операций под водой" прошло в Норвежском море и Северной Атлантике. В ответ НАТО собирается ввести больше патрулей. А еще - вложиться в "технологии уничтожения подлодок с воздуха", пишут "Утро.ру" в переводном материале.
Немецкое СМИ информирует, что Россия модернизировала свой флот. Подводные лодки стали гораздо более бесшумными. На Западе боятся и модернизированных российских ракет подводного базирования. Журналисты напомнили про атомные подлодки проекта 955 "Борей" и разрабатываемые гиперзвуковые ракеты "Циркон". Немецкое издание сомневается, могут ли вообще ВС западных стран "останавливать их".
"Циркон" или 3M22 - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО "ВПК "НПО машиностроения", которая входит в состав комплекса 3K22 "Циркон", кодовое обозначение NATO - SS-N-33. Принципиальным отличием ракеты является значительно бОльшая (до М = 8[5]) скорость полёта как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.
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