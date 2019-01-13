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"Впервые слышу": Лужков удивлен слухам о своем возвращении в политику

13 января 2019, 21:54  •  75 • Политика
Информация о том, что Юрий Лужков намерен возвратиться в политику и будет баллотироваться в московский парламент, удивила самого Юрия Лужкова. "Я об этом слышу впервые от вас" - заявил он журналистам.
Информация о том, что Юрий Лужков собирается баллотироваться на выборах, чтобы возглавить Мосгордуму, немало удивила самого бывшего мэра столицы. О таких его намерениях 12 января сообщили несколько каналов в Telegram.
Более того, утверждалось, что Лужков уже приступил к консультациям с Сергеем Кириенко, первым замом руководителя администрации президента, а также с экс-главой МГД Владимиром Платоновым.
Журналисты радиостанции "Говорит Москва" обратились к Лужкову с просьбой подтвердить распространенную информацию.
"Я об этом впервые слышу от вас", - заявил экс-мэр в ответ и положил трубку.
Напомним, Юрий Лужков был городским главой на протяжении 18 лет, сменив на этом посту в 1998 году Гавриила Попова. От занимаемой должности Лужков был освобожден в 2010 году специальным указом тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Формулировка была не самой приятной: "в связи с утратой доверия". После него на пост мэра столицы пришел Сергей Собянин.

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