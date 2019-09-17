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"Впервые перехватили!": Бельгийские самолеты помаячили возле русских Ту-160 и Су-27, чтобы похвастаться "операцией"

17 сентября 2019, 23:24  •  87 • Политика
Бельгийские самолеты поднялись в небо, пролетели над Балтикой рядом с русскими Ту-160 и Су-27, чтобы в итоге похвастаться о проведенной ими "операции". С их точки зрения, маневр был… перехватом российских воздушных судов, проведенным ими впервые.
Об этом через официальный аккаунт твиттера объявила пресс-служба бельгийских ВВС. Они напомнили, что в составе патрульной миссии НАТО с 3 сентября "охраняют воздушное пространство Балтии" и впервые провели операцию по перехвату самолетов из России.
Перехватом в Бельгии сочли то, что подняли на крыло пару своих истребителей F-16 для сопровождения русских самолетов. Дело в том, что над нейтральными водами пролетали два Tу-160 и два Су-27.
Очевидно, что обычное сопровождение явно оценивается бельгийской стороной как нечто большее, поскольку в своем аккаунте они назвали это "схваткой". Напомним, что в Минобороны России неоднократно напоминали, что полеты русских военных самолетов никогда не нарушают ничьих границ и проходят над водами, входящими в нейтральные – а значит, открытыми для полетов любых стран.
Фото: Скриншот twitter.com/BeAirForce

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