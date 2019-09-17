"Впервые перехватили!": Бельгийские самолеты помаячили возле русских Ту-160 и Су-27, чтобы похвастаться "операцией"

Об этом через официальный аккаунт твиттера объявила пресс-служба бельгийских ВВС. Они напомнили, что в составе патрульной миссии НАТО с 3 сентября "охраняют воздушное пространство Балтии" и впервые провели операцию по перехвату самолетов из России.

Перехватом в Бельгии сочли то, что подняли на крыло пару своих истребителей F-16 для сопровождения русских самолетов. Дело в том, что над нейтральными водами пролетали два Tу-160 и два Су-27.

Очевидно, что обычное сопровождение явно оценивается бельгийской стороной как нечто большее, поскольку в своем аккаунте они назвали это "схваткой". Напомним, что в Минобороны России неоднократно напоминали, что полеты русских военных самолетов никогда не нарушают ничьих границ и проходят над водами, входящими в нейтральные – а значит, открытыми для полетов любых стран.

Фото: Скриншот twitter.com/BeAirForce