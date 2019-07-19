"Впервые не может говорить свысока": Покупка Турцией C-400 озадачила США. Даже санкции не ввести

США не будут вводить санкции против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 ("Триумф"). Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

"Нет, сейчас мы это не рассматриваем", - сказал лидер США в ответ на вопрос журналистов. После он добавил, что этот вопрос может быть рассмотрен.

Что поставило США в тупик

Член Совета Федерации Константин Косачёв заметил, что Трамп часто ведет себя непоследовательно, но в ситуации с покупкой российских комплексов C-400 Анкарой усматривается определенная логика в действиях американского лидера.

"Трамп неожиданно для себя столкнулся с очень жёсткой позицией турецкого руководства и лично президента Эрдогана", - заявил RT сенатор, подчеркнув, что Трамп впервые не может разговаривать свысока, как это привыкли делать США с другими странами.

Турецкий президент же дал понять, что если разговора на равных не будет, то его не будет вовсе, подчёркивает Косачёв.

"Это для Трампа новая ситуация, он растерян и не знает, как себя вести", - отмечает член Совфеда, добавляя, что пауза взята именно для этого. При этом, по словам сенатора, вряд ли это конец американско-турецкой истории.

Чем угрожал Эрдогану Трамп

Ранее США заявляли, что Турция не получит истребители F-35 из-за сделки с Россией по приобретению зенитно-ракетных систем С-400.

Отказ поставлять Анкаре новейшие американские истребители в Вашингтоне объяснили тем, что если самолеты будут поставлены, Россия сможет собирать о них разведывательную информацию. Стоит отметить, что чуть ранее Госдеп США сообщил о том, что ведомство работает над "ответом" Турции на покупку оружия у России. В частности, упоминались санкции и внесение страны в список врагов Америки.

Турция уже заплатила за участие в проекте F-35 порядка 1,25 миллиарда долларов. Анкара пообещала, что если ей откажут в поставках истребителей, она потребует возвратить ей эти деньги.

Как американский президент пытался сохранить лицо

Трамп по-своему интерпретировал выбор Турции в пользу российских C-400, заявив на заседании своего кабинета во вторник, что на самом деле Анкара хотела купить американские "Патриоты", но Вашингтон отказался их продать.

Именно поэтому, по мнению американского лидера, ситуация является "сложной и несправедливой", пишет Reuters.

Впрочем, несмотря на то что сделка уже проведена, Трамп продолжает переговоры с Турцией. По мнению наблюдателей, подобные заявления свидетельствуют о том, что американский президент просто пытается сохранить лицо, но на самом деле не знает, что делать.

Пентагон тем временем подсчитал убытки

Экономика Турции теперь недополучит порядка 8 миллиардов долларов. Совместная сборка F-35 могла бы обеспечить дополнительными рабочими местами турок, страдающих от безработицы.

Помимо этого Анкара теряет 1,4 млрд долларов, уже переведённых на американские счета за первые четыре модели F-35. Чуть ранее американцы отстранили турецких пилотов от обучения на этих истребителях.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган называет подобные действия не иначе как "грабежом". И в этом грабеже Дональд Трамп не одинок. Ему вовсю ассистируют союзники из Брюсселя. Пару дней назад главы МИД стран Европейского союза одобрили экономические санкции против Турции, заморозившие выделение порядка 150 миллионов евро экономической помощи.

Учитывая нынешнее нестабильное состояние турецкой экономки, двойной удар Запада может привести к "разрушительным" последствиям, чем неоднократно угрожал Эрдогану глава Белого дома.

Год назад Вашингтон удвоил тарифы на импорт в Соединённые Штаты турецкой стали и алюминия. Из-за этого с июля лира потеряла 30% своей стоимости по отношению к доллару. Безработица взлетела до рекордных показателей за последние 10 лет и составила 15 процентов. Среди молодёжи каждый третий безработный. В первом квартале 2019 года рост ВВП снизился на 2,6%. Растёт дефицит бюджета: за первую половину 2019-го он составил 225%.

Рецессия может ударить по рейтингу и без того "раненного" после поражения его Партии справедливости и развития на перевыборах мэра Стамбула.

Как Россия готова помочь Турции?

Формальный "виновник" турецко-американских разборок Россия готова подставить плечо Эрдогану. Турция хотела построить независимую от НАТО систему противовоздушной обороны - и поставляемые с 12 июля С-400 могут решить эту задачу. Но как быть с недополученными F-35? Москва не будет выплачивать за американцев компенсацию. Зато может предоставить туркам летательные аппараты, не уступающие по качеству американским прототипам.

"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал сегодня глава российской оборонной компании "Ростех" Сергей Чемезов.

По словам американских военных экспертов, Су-35 - достойная конкуренция F-35. Российские истребители отличаются более высокой скоростью, имеют систему радиоподавления и более маневренны.

Двигатель с отклоняемым горизонтально и вертикально вектором тяги позволяет Су-35 максимально быстро менять направление на 360 градусов и выполнять все фигуры высшего пилотажа.

Стремление заполучить более выгодное по стоимости и качеству российское вооружение портит отношения США с его традиционными союзниками. Госдеп уже угрожал Индии, которая собирается купить С-400 и к тому же осуществить сделку в национальных валютах, что бьёт не только по американскому ВПК, но и по доллару.

Таким образом, выдавливаемые руками самих США рынки становятся "лёгкой добычей" для российской оборонной промышленности. Первым покупателем Су-35 стал Китай. Пекин подписал соглашение о приобретении 24 самолётов. Контракт на поставку этих истребителей подписала Индонезия, но из-за санкций США поставки задерживаются. Стоимость каждого Су-35 оценивается в 104 млн долларов.

За историей вокруг поставок российского вооружения стоит не только экономический фактор, но и политический. Покупка Су-35 и С-400 укрепляет военно-технические и политические отношения России с партнёрами США, что в будущем будет способствовать ослаблению геополитического влияния Вашингтона в ключевых регионах мира.