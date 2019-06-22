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"Впереди западного паровоза". Кадыров жёстко отчитал Тбилиси за потакание радикалам

22 июня 2019, 18:24  •  99 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадров у себя на странице в соцсети прокомментировал события последних дней в Грузии и жёстко отчитал Тбилиси и президента страны за потакание местным радикалам. Он иронично отметил, что Грузия в своей истерии против России пытается бежать "впереди западного паровоза".
События в Грузии последних дней становятся всё тревожнее. Об этом говорит и указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому ради безопасности российских граждан отечественным авиакомпаниям запретили с 8 июля воздушное сообщение с Грузией.
И всё чаще в политических кругах произносятся слова "радикалы", "провокация", "намеренная провокация".
Прокомментировал сложившуюся обстановку и глава Чечни Рамзан Кадыров. У себя в Тelegram-канале он напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего двести километров", и "народы связаны вековыми узами дружбы и единства".
"У нас тысячи причин жить в мире и согласии. И ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью", - подчеркнул руководитель региона.
При этом Кадыров очень жёстко отчитал официальный Тбилиси и президента Грузии, в том числе за потакание местным радикалам.
"В последние годы в Тбилиси появились вскормленные и взращенные в США и на Западе политики, которые главным смыслом своей жизни считают превращение Грузии и России в злейших врагов, - перечисляет глава Чечни, - внесение раскола между народами Грузии и России".
Он подчеркнул также, что недавние события в Тбилиси говорят о том, что в стране "ещё сильно влияние антироссийских политиканов".
"Мы убедились, что они долго искали повод для новой истерии против России, пытаясь оказаться впереди западного паровоза, будучи всего лишь ж/д платформой", - пояснил свою мысль Кадыров.
Отвечая на обвинения грузинского лидера Саломе Зурабишвили против России, глава Чечни указал ей на то, что именно наша страна "заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие".
Кадыров также подчеркнул, что официальному Тбилиси пора понять, что нет у страны "ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия".
"Не мешало бы посмотреть, сколько стран и народов погубили их горячо любимые США, - указал Кадыров и предсказал, когда именно Грузия остро почувствует свою сегодняшнюю ошибку. - Чего добились антироссийские радикалы? Это Грузия почувствует, когда опустеют отели, рестораны, кафе, пляжи…"

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