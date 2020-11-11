"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин

Интервью Михаила Хазина, опубликованное на прошлой неделе в издании "Бизнес Online", стало практически пророческим.

За несколько дней до ряда громких отставок министров Хазин утверждал, что Владимир Путин планирует проводить серьёзные реформы.

"И мы сами видим, что происходит: Беларусь, Киргизия, Карабах и т. д. Когда герметичный куб с водой поставлен на огонь, что произойдёт? Бенц. Вот все ждут этот бенц".

Хазин не раз утверждал, что президент скоро начнёт масштабную чистку кадров. Он повторил это и в беседе с изданием.

Вы просто посмотрите на количество людей, которых арестовали, а некоторые из них даже стали говорить! У нас впереди большой шухер, и Путин сказал это прямым текстом: скоро мир изменится, и вы его не узнаете.

По мнению политолога, для Путина в большой политике сейчас масса возможностей "и все положительные". Хазин отметил, что в последние дни президент особенно "бойкий и весёлый": "Похоже, он сделал вывод, что пришло время. И, судя по его виду, ситуацию президент контролирует полностью".

Как полагает Михаил Хазин, российский лидер хочет "дождаться завершения внешней интриги", в результате которой, "если Турция развалится", Россия может получить земли бывшей Трапезундской империи, юг Черного моря и проливы.