"Возвращения к нормальной жизни не будет": Катасонов раскрыл ожидания от 2021 года

Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов вспомнил о радостях и неудачах уходящего года и поделился своими ожиданиями от 2021-го.

В интервью для телеканала Царьград он заметил, что 2020-й стал годом надлома, причём не только для России, но и для всего мира в целом. По его мнению, перегрузки никуда не исчезнут и в следующем.

И я бы даже сказал, что они с нами надолго. Накануне перелистывал книгу Клауса Шваба "COVID-19: Великая перезагрузка". Там он говорит, что возвращения к нормальной жизни не будет, намекая, что коронавирус - это как бы своего рода спецоперация мировой элиты, направленная на оправдание локдаунов. Как на уровне отдельно взятого человека, так и на уровне отдельных государств и всего мира. Так что, конечно, мы с вами почувствовали и продолжаем чувствовать дискомфорт, который связан с тем, что нас фактически помещают в атмосферу некого концлагеря, - считает эксперт.

Однако есть и позитивный момент - эпидситуация на многое раскрыла глаза жителям планеты, добавил Катасонов. Теперь людям уже не нужно объяснять, "в каком жестоком мире мы живём" и что от наших так называемых партнёров никаких подарков и облегчения ждать не стоит.