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"Возвращения к нормальной жизни не будет": Катасонов раскрыл ожидания от 2021 года
02 января 2021, 11:50 • 116 • Политика
Валентин Катасонов рассказал, каковы ожидания от 2021 года. Он предсказал, что те перегрузки, которые испытали люди в уходящем году, останутся с нами и в следующем: "Возвращения к нормальной жизни не будет".
Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов вспомнил о радостях и неудачах уходящего года и поделился своими ожиданиями от 2021-го.
В интервью для телеканала Царьград он заметил, что 2020-й стал годом надлома, причём не только для России, но и для всего мира в целом. По его мнению, перегрузки никуда не исчезнут и в следующем.
Однако есть и позитивный момент - эпидситуация на многое раскрыла глаза жителям планеты, добавил Катасонов. Теперь людям уже не нужно объяснять, "в каком жестоком мире мы живём" и что от наших так называемых партнёров никаких подарков и облегчения ждать не стоит.
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