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"Возвращения к нормальной жизни не будет": Катасонов раскрыл ожидания от 2021 года

02 января 2021, 11:50  •  116 • Политика
Валентин Катасонов рассказал, каковы ожидания от 2021 года. Он предсказал, что те перегрузки, которые испытали люди в уходящем году, останутся с нами и в следующем: "Возвращения к нормальной жизни не будет".
Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов вспомнил о радостях и неудачах уходящего года и поделился своими ожиданиями от 2021-го.
В интервью для телеканала Царьград он заметил, что 2020-й стал годом надлома, причём не только для России, но и для всего мира в целом. По его мнению, перегрузки никуда не исчезнут и в следующем.
И я бы даже сказал, что они с нами надолго. Накануне перелистывал книгу Клауса Шваба "COVID-19: Великая перезагрузка". Там он говорит, что возвращения к нормальной жизни не будет, намекая, что коронавирус - это как бы своего рода спецоперация мировой элиты, направленная на оправдание локдаунов. Как на уровне отдельно взятого человека, так и на уровне отдельных государств и всего мира. Так что, конечно, мы с вами почувствовали и продолжаем чувствовать дискомфорт, который связан с тем, что нас фактически помещают в атмосферу некого концлагеря, - считает эксперт.
Однако есть и позитивный момент - эпидситуация на многое раскрыла глаза жителям планеты, добавил Катасонов. Теперь людям уже не нужно объяснять, "в каком жестоком мире мы живём" и что от наших так называемых партнёров никаких подарков и облегчения ждать не стоит.
Люди как-то начинают прозревать. И это шанс, что всё-таки планы мировой элиты не будут реализованы. По крайней мере, предыдущая история показывала, что планы в отношении России оказывались несбывшимися. Так что мне хотелось бы, чтобы наши граждане входили в 2021 год не просто с праздничным настроением, но и с готовностью дать отпор всем этим проискам, - подытожил собеседник "Первого русского".

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