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"Возвращение 97-го года": Кедми о возможной войне с НАТО

31 декабря 2021, 12:20  •  151 • Политика
Что ждёт нас в 2022 году? Как будут развиваться отношения России с остальным миром и возможно ли начало войны, которой нас пугали весь 2021 год? Свой прогноз дал израильский политолог Яков Кедми.
В беседе с Царьградом Яков Кедми подчеркнул, что никто не может точно знать, что произойдёт в 2022 году. "Тот, кто говорит, что знает, просто или сам себя обманывает, или пытается выдать свои фантазии за правду", - уверен эксперт. По словам Кедми, можно лишь определить основные направления развития.
В январе-феврале, по словам политолога, станет понятно, каковы результаты ультиматума, выдвинутого Россией США и НАТО в отношении обеспечения своей безопасности. Напомним, Россия передала Вашингтону список своих требований: в частности, Москва настаивает на том, чтобы Украину, Грузию, страны Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья не втягивали в НАТО, а также не накачивали западным оружием.
Яков Кедми не исключает, что нас ждёт "возвращение ситуации 97-го года", и особенно это может ударить по Украине, Грузии и Молдове. "Если не будет достигнут политический выход из ситуации, тогда возможно силовое применение Россией для устранения этих баз, то есть приведёт к военным действиям или к военным ударам со стороны России по этим базам", - предупредил эксперт.
Эти удары, уточнил он, вряд ли приведут к серьёзной войне и тем более к третьей мировой войне, но эти базы будут ликвидированы, с чем "придётся смириться". Дело в том, что США, пояснил Кедми, не готовы начинать военные действия против России, поскольку стратегическое преимущество сейчас на стороне России.
В целом Яков Кедми полагает, что в 2022 году ослабление США продолжится, страны Запада столкнуться с серьёзными экономическими проблемами и "более или менее устойчивым положением в России с той или иной степенью роста". Также наша страна усилит своё влияние в близлежащих странах и во всём мире, уверен собеседник.

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