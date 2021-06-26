"Возвращаемся к комфортной жизни": С исландцев сняли маски и разрешили обниматься

В Исландии сняли все коронавирусные ограничения. С граждан сняли маски и разрешили обниматься. "Возвращаемся к комфортной жизни", - объявили власти.

На официальном сайте правительства Исландии появилось сообщение об отмене всех мер, которые вводились для борьбы с распространением COVID-19.

Ограничения начали действовать в марте 2021 года. К настоящему моменту первую дозу вакцины получили 87% населения страны. Порядка 60% взрослых граждан привиты обеими дозами.

С 27 июня жители Исландии не обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Разрешены собрания с любой численностью участников.

"Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились", - объявила глава исландского минздрава Свандис Сваварсдоттир.

По данным агентства Bloomberg, Исландия, вероятнее всего, станет первой страной в Европе, где больше не действуют коронавирусные ограничения.

С 1 июля въезжающим в страну туристам можно даже не сдавать ПЦР-тесты. Достаточно показать сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел COVID-19.