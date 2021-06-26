Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элемента...
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили ирониз...
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
Главная / В мире

"Возвращаемся к комфортной жизни": С исландцев сняли маски и разрешили обниматься

26 июня 2021, 22:10  •  98 • В мире
В Исландии сняли все коронавирусные ограничения. С граждан сняли маски и разрешили обниматься. "Возвращаемся к комфортной жизни", - объявили власти.
На официальном сайте правительства Исландии появилось сообщение об отмене всех мер, которые вводились для борьбы с распространением COVID-19.
Ограничения начали действовать в марте 2021 года. К настоящему моменту первую дозу вакцины получили 87% населения страны. Порядка 60% взрослых граждан привиты обеими дозами.
С 27 июня жители Исландии не обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Разрешены собрания с любой численностью участников.
"Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились", - объявила глава исландского минздрава Свандис Сваварсдоттир.
По данным агентства Bloomberg, Исландия, вероятнее всего, станет первой страной в Европе, где больше не действуют коронавирусные ограничения.
С 1 июля въезжающим в страну туристам можно даже не сдавать ПЦР-тесты. Достаточно показать сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел COVID-19.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






98
Источник
Похожие новости
26 июня 2021, 02:55
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
26 июня 2021, 02:55
Вторжение Defender было лишь репетицией? Названа цель будущей провокации
26 июня 2021, 15:45
США в напряжении: Одна ракета из России сорвёт все планы по системе ПРО
25 июня 2021, 23:15
Русские довели Страну восходящего солнца: "Ведёт себя как обезумевший псих"
26 июня 2021, 04:45
Жалит, не открывая рта: В тропиках может исчезнуть недавно открытый вид змей
26 июня 2021, 17:35
Для Босфора начали строить пролив-конкурент
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2021, 08:25
Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна
24 июня 2021, 03:15
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили иронизировать: "Это чудесно!"
24 июня 2021, 01:25
В Польше ожидают "худшего": "Россия будет кормить оголодавшую Европу"
24 июня 2021, 12:25
"Если вы не измените курс": Вторая минута видео с эсминца разоблачила ложь британцев
20 июня 2021, 03:55
Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка
22 июня 2021, 06:20
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.