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"Возвращаемся к комфортной жизни": С исландцев сняли маски и разрешили обниматься
26 июня 2021, 22:10 • 98 • В мире
В Исландии сняли все коронавирусные ограничения. С граждан сняли маски и разрешили обниматься. "Возвращаемся к комфортной жизни", - объявили власти.
На официальном сайте правительства Исландии появилось сообщение об отмене всех мер, которые вводились для борьбы с распространением COVID-19.
Ограничения начали действовать в марте 2021 года. К настоящему моменту первую дозу вакцины получили 87% населения страны. Порядка 60% взрослых граждан привиты обеими дозами.
С 27 июня жители Исландии не обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Разрешены собрания с любой численностью участников.
"Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились", - объявила глава исландского минздрава Свандис Сваварсдоттир.
По данным агентства Bloomberg, Исландия, вероятнее всего, станет первой страной в Европе, где больше не действуют коронавирусные ограничения.
С 1 июля въезжающим в страну туристам можно даже не сдавать ПЦР-тесты. Достаточно показать сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел COVID-19.
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