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"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
24 августа 2021, 00:40 • 55 • Политика
Джо Байден забыл в прямом эфире имя директора FEMA сразу после разговора с ней. "Возраст берёт своё. Жаль пожилого человека, но он ведь - президент огромной страны", - комментируют инцидент в Сети.
Президент США Джо Байден снова стал героем шуток после того, как в прямом эфире забыл, как зовут директора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Юмора добавляет тот факт, что незадолго до этого глава государства беседовал с ней лицом к лицу.
Конфуз произошёл во время пресс-конференции по поводу эвакуации из Афганистана и надвигающегося урагана "Генри". Байден заявил, что глава FEMA - идеальный кандидат, чтобы возглавить спасательную операцию. При этом когда он решил назвать директора ведомства по имени - он не смог его сразу вспомнить.
- с трудом выговорил президент США.
И это далеко не первый подобный инцидент с участием нынешнего президента США. Ещё в ходе предвыборной кампании он путал названия городов и штатов и даже собственную жену с сестрой. А уже став главой США, Джо Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина, который стоял на одной сцене с ним. Очередной инцидент вновь вызвал вопросы относительно умственных способностей престарелого хозяина Белого дома.
- комментируют очередной провал Байдена пользователи в Сети.
- отмечают они.
- цитирует Nation News ехидные комментарии.
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