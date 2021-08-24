"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире

Джо Байден забыл в прямом эфире имя директора FEMA сразу после разговора с ней. "Возраст берёт своё. Жаль пожилого человека, но он ведь - президент огромной страны", - комментируют инцидент в Сети.

Президент США Джо Байден снова стал героем шуток после того, как в прямом эфире забыл, как зовут директора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Юмора добавляет тот факт, что незадолго до этого глава государства беседовал с ней лицом к лицу.

Конфуз произошёл во время пресс-конференции по поводу эвакуации из Афганистана и надвигающегося урагана "Генри". Байден заявил, что глава FEMA - идеальный кандидат, чтобы возглавить спасательную операцию. При этом когда он решил назвать директора ведомства по имени - он не смог его сразу вспомнить.

Нет никого лучше, чтобы возглавить эту операцию, чем... ммм... Динн... эээ... Крисуэлл,

- с трудом выговорил президент США.

И это далеко не первый подобный инцидент с участием нынешнего президента США. Ещё в ходе предвыборной кампании он путал названия городов и штатов и даже собственную жену с сестрой. А уже став главой США, Джо Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина, который стоял на одной сцене с ним. Очередной инцидент вновь вызвал вопросы относительно умственных способностей престарелого хозяина Белого дома.

Байдену нужен отдых и покой, он просто пожилой человек,

- комментируют очередной провал Байдена пользователи в Сети.

Возраст берёт своё. Жаль пожилого человека, но он ведь - президент огромной страны,

- отмечают они.

Хочешь не хочешь, но президент вынужден быть на виду, и как бы американцы не старались, всё равно всё выйдет наружу,

- цитирует Nation News ехидные комментарии.