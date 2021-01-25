"Воз" и ныне там": Россию отстранили от обсуждения лунной программы. Русские назвали главную причину

Речь идёт об исключении России из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в ракетно-космической отрасли. По данным информатора, решение было принято после многочисленных заявлений России о недостаточной роли в этом проекте.

В 2017 году Роскосмос и НАСА заключили соглашение о совместном строительстве в рамках американской лунной программы на орбите Луны станции Gateway. Однако роль России заключалась только в изготовлении одного модуля станции - шлюза для выходов в открытый космос. Основной же вклад в проект вносили США, и соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности продолжить участие в проекте только при условии принципа равноправия, как Международная космическая станция.

По данным источника, в связи с этим Россию решили исключить из проекта.

"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", - сказано в сообщении.

"Думаю, Россию исключили по одной простой причине... а именно, чтобы врать не мешали!" - отмечает пользователь Александр Максименко.

"Американцы же всем известные "летуны" на Луну. Видимо, и сейчас они так же "полетят"! А скорее всего, дальше болтовни дело не пойдёт! Как уже болтали о полётах и Трамп, и Маск, но "воз" и ныне там! И там пребудет!" - добавил он.

"Хвастуны американские... Не могут человека на Луну отправить, а уже базы строят", - считает "Неясыть Русский".