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"Воз" и ныне там": Россию отстранили от обсуждения лунной программы. Русские назвали главную причину
25 января 2021, 12:35 • 80 • Политика
Россию отстранили от обсуждения проектов международной лунной программы, сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Русские назвали главную причину нежелания американцев "делить" Луну. "Как уже болтали о полётах и Трамп, и Маск, но "воз" и ныне там!" - отметил пользователь Александр Максименко.
Речь идёт об исключении России из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в ракетно-космической отрасли. По данным информатора, решение было принято после многочисленных заявлений России о недостаточной роли в этом проекте.
В 2017 году Роскосмос и НАСА заключили соглашение о совместном строительстве в рамках американской лунной программы на орбите Луны станции Gateway. Однако роль России заключалась только в изготовлении одного модуля станции - шлюза для выходов в открытый космос. Основной же вклад в проект вносили США, и соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности продолжить участие в проекте только при условии принципа равноправия, как Международная космическая станция.
По данным источника, в связи с этим Россию решили исключить из проекта.
"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", - сказано в сообщении.
"Думаю, Россию исключили по одной простой причине... а именно, чтобы врать не мешали!" - отмечает пользователь Александр Максименко.
"Американцы же всем известные "летуны" на Луну. Видимо, и сейчас они так же "полетят"! А скорее всего, дальше болтовни дело не пойдёт! Как уже болтали о полётах и Трамп, и Маск, но "воз" и ныне там! И там пребудет!" - добавил он.
"Хвастуны американские... Не могут человека на Луну отправить, а уже базы строят", - считает "Неясыть Русский".
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