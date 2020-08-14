"Возникнут вопросы": Источник назвал причину отказа США от помощи России по вакцине

Дело в том, что, по данным CNN, Россия предложила Штатам свою помощь в разработке вакцины от коронавируса, однако в США отказались от сотрудничества в этом вопросе. По словам собеседника телеканала, Россия открыта для обмена информацией о вакцине. Это позволило бы американским фармацевтическим компаниям производить российскую вакцину в США.

При этом источник отметил, что на данный момент Штаты "закрыты" для российских достижений в области медицины. По его словам, главной причиной отказа США от сотрудничества является существующее сегодня "общее чувство недоверия к России".

"Мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение не принимаются в США из-за этого недоверия", - сказал он.

При этом собеседник отмечает, что, если российская вакцина окажется одной из самых эффективных, "то возникнут вопросы, почему США не исследовали этот вариант глубже, почему политика встала на пути доступа к вакцине".