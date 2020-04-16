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"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей на учёбу в США
16 апреля 2020, 04:10 • 21 • Политика
Глава МИД России обратился к родителям, отправившим своих детей в США по образовательным программам, с просьбой отказываться от подобных предложений. "Возникают потом истории", - сказал Сергей Лавров.
О ситуации, в которую попали более 70 российских школьников, оказавшихся в США в разгар пандемии коронавирусной инфекции, глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью изданию "Коммерсант".
По его словам, школьники отправились в Соединённые Штаты по неким "образовательным программам", причём о цели подобных поездок знали только родители, российские власти никто не поставил в известность, что старшеклассники отправляются туда по "программе обмена", которую курирует Госдепартамент. И неожиданно в МИД России стали поступать обращения как от Госдепа, так и от семей, в которых на время этой программы размещены российские школьники, с просьбой "забрать детей назад, потому что программа прекращается".
Российское посольство в США попыталось выяснить детали этой ситуации. И оказалось, что в некоторых семьях гостей из России "попросили выйти вон", то есть просто покинуть дома, где они всё это время жили.
По его словам, ситуация сложилась просто критическая: не только МИДу, но и самому Госдепартаменту не известно точно, где находятся все российские школьники. Однако российские дипломаты делают всё возможное, чтобы разыскать детей в чужой стране. Представители МИД обратились в Министерство просвещения России, попросив выяснить, ученики каких школ могли оказаться в такой ситуации.
Накануне стало известно, что несколько десятков российских школьников попали в сложное положение в США из-за вспышки коронавируса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что об этом сообщили в Госдепартаменте США, но не привели подробностей. Захарова отметила, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепом программы Secondary School Student Program в США прибыло 74 российских старшеклассника.
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