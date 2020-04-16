"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей на учёбу в США

О ситуации, в которую попали более 70 российских школьников, оказавшихся в США в разгар пандемии коронавирусной инфекции, глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью изданию "Коммерсант".

По его словам, школьники отправились в Соединённые Штаты по неким "образовательным программам", причём о цели подобных поездок знали только родители, российские власти никто не поставил в известность, что старшеклассники отправляются туда по "программе обмена", которую курирует Госдепартамент. И неожиданно в МИД России стали поступать обращения как от Госдепа, так и от семей, в которых на время этой программы размещены российские школьники, с просьбой "забрать детей назад, потому что программа прекращается".

Российское посольство в США попыталось выяснить детали этой ситуации. И оказалось, что в некоторых семьях гостей из России "попросили выйти вон", то есть просто покинуть дома, где они всё это время жили.

Хочу подчеркнуть, что МИД узнал об этом несколько дней назад, нас никто не ставил в известность, что такая программа реализуется, что российские школьники оказались в бедственном положении, - заявил Сергей Лавров.

По его словам, ситуация сложилась просто критическая: не только МИДу, но и самому Госдепартаменту не известно точно, где находятся все российские школьники. Однако российские дипломаты делают всё возможное, чтобы разыскать детей в чужой стране. Представители МИД обратились в Министерство просвещения России, попросив выяснить, ученики каких школ могли оказаться в такой ситуации.

Категорически настаиваем посоветовать всем родителям воздерживаться от согласия на какие-либо обучающие программы в США без защиты этих поездок международно-правовыми договорённостями, которых у нас с американцами, к сожалению, нет. Возникают самые разные истории, которыми приходится заниматься посольствам, - заключил Сергей Лавров.

Накануне стало известно, что несколько десятков российских школьников попали в сложное положение в США из-за вспышки коронавируса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что об этом сообщили в Госдепартаменте США, но не привели подробностей. Захарова отметила, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепом программы Secondary School Student Program в США прибыло 74 российских старшеклассника.