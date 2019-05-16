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"Возьмём Донбасс", потом "кровавая бойня": Украинский генерал о планах командования ВСУ
16 мая 2019, 15:54 • 209 • Политика
Украинский генерал Игорь Романенко рассказал о планах командования ВСУ. По его мнению, у Украины достаточно сил для того, чтобы "взять Донбасс", но потом будет "кровавая бойня".
Бывший замглавы Генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко уверен, что Украина имеет все возможности для того, чтобы "взять Донбасс" силовым путём за несколько недель.
В комментариях "Обозревателю" по поводу планов украинского командования он высказал уверенность, что Россия задействует ракетную бригаду против ВСУ. "Будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать", - добавил он и тут же признал, что Россия все-таки имеет военное превосходство.
Романенко признал, что поддерживает украинских "ястребов", рассуждающих о возможности быстро выйти к российской границе, но не представляет, что будет дальше, и предлагает задуматься о политико-дипломатических методах.
Генерал предложил Киеву "взять мирную паузу", чтобы провести экономические реформы и подготовить силовой вариант решения проблемы, чтобы ударить в "момент наибольшей слабости России". Он не исключил, что такой момент может настать в краткосрочной перспективе.
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