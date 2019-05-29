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"Возмущение Скабеевой": оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд
29 мая 2019, 12:39 • 83 • Политика
Спор из-за экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили привёл к уходу из эфира одного из спорщиков-политологов. Николай Платошкин в беседе с Царьградом заявил, что подаёт в суд на украинского эксперта, а также высказался о "возмущении Скабеевой".
В ходе дискуссии было сказано, что опальный политик приносит с собой "хайп, бардак и раздрай", на что оппонент оскорбил противника. Конфликт разгорелся в студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", где выступали российский политолог Николай Платошкин и украинский политолог Александр Семченко.
Царьград связался с заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным, чтобы из первых уст узнать, что же произошло в студии, и каковы его действия будут теперь. Сегодня Платошкин не склонен рассуждать, почему украинский политолог перешел на ругань и оскорбления - "мне его богатый внутренний мир анализировать неохота". Конфликт Платошкин планирует решать кардинально, в суде.
Платошкин подчёркивает, в ходе своего выступления в передаче он в принципе не говорил о своём оппоненте - "я не знаю вообще, кто это такой, если честно". Поэтому говорить о личном конфликте здесь не следует. "Сейчас мы найдём адрес его прописки и подадим в суд за оскорбление чести и достоинства", - добавил политолог.
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