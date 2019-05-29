"Возмущение Скабеевой": оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд

В ходе дискуссии было сказано, что опальный политик приносит с собой "хайп, бардак и раздрай", на что оппонент оскорбил противника. Конфликт разгорелся в студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", где выступали российский политолог Николай Платошкин и украинский политолог Александр Семченко.

Царьград связался с заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным, чтобы из первых уст узнать, что же произошло в студии, и каковы его действия будут теперь. Сегодня Платошкин не склонен рассуждать, почему украинский политолог перешел на ругань и оскорбления - "мне его богатый внутренний мир анализировать неохота". Конфликт Платошкин планирует решать кардинально, в суде.

"Мы будем готовить иск в суд просто, и всё. Я уже доверенность на адвокатов сделал - они занимаются. А тратить на него своё время я просто больше не хочу, - подчеркнул собеседник Царьграда. - Поэтому просто выражу возмущение позицией по поводу Скабеевой (ведущая шоу "60 минут" - ред.). Просто от них я такого тоже не ожидал. Что они позволят в студии оскорблять людей. Я же им сказал: уберите его. Видимо, им рейтинг важней, я не знаю, чем они руководствовались. Они тоже несут ответственность за это решение".

Платошкин подчёркивает, в ходе своего выступления в передаче он в принципе не говорил о своём оппоненте - "я не знаю вообще, кто это такой, если честно". Поэтому говорить о личном конфликте здесь не следует. "Сейчас мы найдём адрес его прописки и подадим в суд за оскорбление чести и достоинства", - добавил политолог.