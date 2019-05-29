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"Возмущение Скабеевой": оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд

29 мая 2019, 12:39  •  83 • Политика
Спор из-за экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили привёл к уходу из эфира одного из спорщиков-политологов. Николай Платошкин в беседе с Царьградом заявил, что подаёт в суд на украинского эксперта, а также высказался о "возмущении Скабеевой".
В ходе дискуссии было сказано, что опальный политик приносит с собой "хайп, бардак и раздрай", на что оппонент оскорбил противника. Конфликт разгорелся в студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", где выступали российский политолог Николай Платошкин и украинский политолог Александр Семченко.
Царьград связался с заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным, чтобы из первых уст узнать, что же произошло в студии, и каковы его действия будут теперь. Сегодня Платошкин не склонен рассуждать, почему украинский политолог перешел на ругань и оскорбления - "мне его богатый внутренний мир анализировать неохота". Конфликт Платошкин планирует решать кардинально, в суде.
"Мы будем готовить иск в суд просто, и всё. Я уже доверенность на адвокатов сделал - они занимаются. А тратить на него своё время я просто больше не хочу, - подчеркнул собеседник Царьграда. - Поэтому просто выражу возмущение позицией по поводу Скабеевой (ведущая шоу "60 минут" - ред.). Просто от них я такого тоже не ожидал. Что они позволят в студии оскорблять людей. Я же им сказал: уберите его. Видимо, им рейтинг важней, я не знаю, чем они руководствовались. Они тоже несут ответственность за это решение".
Платошкин подчёркивает, в ходе своего выступления в передаче он в принципе не говорил о своём оппоненте - "я не знаю вообще, кто это такой, если честно". Поэтому говорить о личном конфликте здесь не следует. "Сейчас мы найдём адрес его прописки и подадим в суд за оскорбление чести и достоинства", - добавил политолог.
"Я не хочу, чтобы со мной все соглашались. Более того, если бы все были со мной согласны, мне было бы не по себе. Но не надо оскорблять людей, переходить на личности. Остальное - пусть что хотят, то и говорят", - резюмировал Платошкин.

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