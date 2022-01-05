Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал п...
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискну...
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
Главная / В мире

"Возмущение рвануло". Пронько указал на виновных в раскачке Казахстана

05 января 2022, 13:40  •  158 • В мире
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в своем телеграм-канале объяснил, что привело к нынешним событиям в Казахстане.
В Казахстане продолжаются акции протеста: требования о снижении цены на газ переросли в политические. Сейчас в Алма-Ате находится основной очаг противостояния. Однако толпы у зданий городских администраций стоят и в Костанае, и в Актобе и других населенных пунктах.
По мнению экономического обозревателя Царьграда Юрия Пронько, вино в случившемся сейчас в Казахстане лежит на местной элите.
"События в Казахстане, на мой взгляд, яркий пример того, как оторваность т.н. элиты от реальности приводит к существенной турбулентности. Верхи погрязли во взаимных разборках. Клановость и семейственность парализовала социальные лифты", - констатировал он.
Телеведущий подчеркивает, что происходящее в Казахстане - серьёзный звонок и нашей "элите, которая давно оторвалась от реальности".
"Если народ требует социальной справедливости, а в ответ получает постоянную ложь, обман и смену методики расчётов официальной статистики, то возмущение "в кастрюле с закрытой крышкой" рано или поздно рванет. Воспользуются ли этой ситуацией внешние силы? Конечно, но вина на местной элите", - добавил он.
Пронько не скрывает, что судьба 3,5 млн русских, которые живут в Казахстане, вызывает у него опасение.
"Надеюсь, реакция Москвы будет молниеносной, если попытаются разыграть национальную карту", - заметил Пронько.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



158
Источник
Похожие новости
04 января 2022, 19:00
Израиль: всё дальше от Торы и ближе к Содому
04 января 2022, 20:45
Балканы взяты, победа без боя: Как турки сбежали от отряда русского генерала
04 января 2022, 13:10
Министр юстиции Венгрии выступила против диктата Евросоюза
03 января 2022, 22:30
«Никогда не должна быть развязана»: лидеры РФ, КНР, США, Британии и Франции приняли заявление против ядерной войны
05 января 2022, 00:10
Турецкие манёвры: как Анкара пытается включиться в урегулирование ситуации на востоке Украины
04 января 2022, 00:15
«Элемент информационной атаки»: почему Вашингтон в очередной раз допустил вероятность «вторжения» России на Украину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2021, 19:55
На Украине депутат скрыл 41 квартиру. Оправдание достойно "Оскара"
01 января 2022, 12:50
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это новый вызов"
02 января 2022, 23:15
Эксперт поставил вопрос ребром после олимпийского демарша муфтия: "Как так?"
02 января 2022, 23:15
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискнули перехватывать бомбардировщики России
02 января 2022, 08:05
"Этот кактус государство будет есть": Политический прогноз на 2022-й без купюр
01 января 2022, 11:05
Зеленский закрыл Украину для кораблей России и насмешил русских: "Шо, опять?!"
02 января 2022, 11:35
Норкин в прямом эфире разоблачил удивительную странность с сериалом "Сваты": "Есть нюанс"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.