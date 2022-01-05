"Возмущение рвануло". Пронько указал на виновных в раскачке Казахстана

Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в своем телеграм-канале объяснил, что привело к нынешним событиям в Казахстане.

В Казахстане продолжаются акции протеста: требования о снижении цены на газ переросли в политические. Сейчас в Алма-Ате находится основной очаг противостояния. Однако толпы у зданий городских администраций стоят и в Костанае, и в Актобе и других населенных пунктах.

По мнению экономического обозревателя Царьграда Юрия Пронько, вино в случившемся сейчас в Казахстане лежит на местной элите.

"События в Казахстане, на мой взгляд, яркий пример того, как оторваность т.н. элиты от реальности приводит к существенной турбулентности. Верхи погрязли во взаимных разборках. Клановость и семейственность парализовала социальные лифты", - констатировал он.

Телеведущий подчеркивает, что происходящее в Казахстане - серьёзный звонок и нашей "элите, которая давно оторвалась от реальности".

"Если народ требует социальной справедливости, а в ответ получает постоянную ложь, обман и смену методики расчётов официальной статистики, то возмущение "в кастрюле с закрытой крышкой" рано или поздно рванет. Воспользуются ли этой ситуацией внешние силы? Конечно, но вина на местной элите", - добавил он.

Пронько не скрывает, что судьба 3,5 млн русских, которые живут в Казахстане, вызывает у него опасение.

"Надеюсь, реакция Москвы будет молниеносной, если попытаются разыграть национальную карту", - заметил Пронько.