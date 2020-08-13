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"Возможность есть": Кравчук придумал новое место для переговоров по Донбассу

13 августа 2020, 16:50  •  143 • Политика
Первый президент Украины и глава киевской делегации на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук придумал новое место для встреч переговорщиков. По его словам, договориться с этой страной "возможность есть".
Если ситуация с протестами в Белоруссии не будет решена, переговоры по Донбассу могут перенести в другую нейтральную страну, заявил Кравчук.
"Белорусский народ решит этот вопрос без нас, пусть решают", - сказал он в эфире "Украинского радио", добавив, что Киев не может вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.
Он отметил, что белорусская сторона не участвовала в переговорах, а лишь предоставила возможность проводить в Минске встречи.
"И когда мы приедем туда, то возможности для такой работы там будут", - сказал Кравчук, отметив, что "если вдруг не будет, тогда мы будем искать другое место".
Политик отметил, что в таком случае нужно будет выбрать другое государство с нейтральным статусом.
По его словам, таким государством является Швеция.
"Мы можем попросить их, возможность такая есть", - сказал Кравчук.

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