"Возможность есть": Кравчук придумал новое место для переговоров по Донбассу

Если ситуация с протестами в Белоруссии не будет решена, переговоры по Донбассу могут перенести в другую нейтральную страну, заявил Кравчук.

"Белорусский народ решит этот вопрос без нас, пусть решают", - сказал он в эфире "Украинского радио", добавив, что Киев не может вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

Он отметил, что белорусская сторона не участвовала в переговорах, а лишь предоставила возможность проводить в Минске встречи.

"И когда мы приедем туда, то возможности для такой работы там будут", - сказал Кравчук, отметив, что "если вдруг не будет, тогда мы будем искать другое место".

Политик отметил, что в таком случае нужно будет выбрать другое государство с нейтральным статусом.

По его словам, таким государством является Швеция.

"Мы можем попросить их, возможность такая есть", - сказал Кравчук.